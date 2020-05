या कारणामुळे नवाजुद्दीनने केला मुंबई ते उत्तर प्रदेश प्रवास, भावानेच केला खुलासा

मुंबई : देशभरात कोरोना विषाणूने थैमान घातलं आहे. अशामध्येच आता देशात लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा देखील सुरू झाला आहे. ज्यामुळे सामान्य व्यक्तींपासून ते कलाकारांपर्यंत सर्वांनाच घरातच राहणं गरजेचं झाले आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रत्येकाने घरातच राहून सरकारला सहकार्य करणं तितकंच गरजेचं आहे. लॉकडाऊनमध्ये सगळं काही बंद असताना एका नव्या चर्चेचा उधाण आलं. अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी त्याच्या उत्तर प्रदेशामधील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील बुढाना या गावी पोहचला. तो गावी गेल्यानं नवाज ईद हा सण साजरा करण्यासाठी गावी गेल्याच्या चर्चा सर्वत्र सुरु झाल्या होत्या.

मात्र या सुरु असणाऱ्या चर्चांमध्ये खरंच तथ्य आहे का याचा आता खुलासा झाला आहे. नवाजचा भाऊ शमास सिद्दीकीने नवाजचं गावी जाण्याचं नेमकं कारण काय आहे हे सांगितलं आहे. त्याने ट्विट करत याची माहिती दिली आहे. नवाजुद्दीनची आई आजारी असल्याने नवाज गावी गेला आहे, ईद साजरी करण्यासाठी नाही असे नवाजचा भाऊ शमासने ट्विट करत सांगितले आहे. शमास ट्विट करत म्हणाले की, 'काही महिन्यांपूर्वी आमच्या बहिणीचे कॅन्सर या आजाराने निधन झाल्यानंतर आमची आई आजारी आहे. यामुळे नवाजुद्दीनला आईजवळ बुढानाला जावं लागलं आहे. तो तिकडे ईद साजरी करण्यासाठी गेलेला नाही.' या ट्विटसोबत त्याने एक कागदपत्र देखील जोडले आहे.

@PTI_News @thakur_shivangi

Recently, after the death of our Sister from cancer, Our 71-year-old mother is very ill, That is why @Nawazuddin_S had to go BUDHANA with mother and not to celebrate Eid. pic.twitter.com/CoUUpR3WAY

— Shamas N Siddiqui (@ShamasSiddiqui) May 18, 2020