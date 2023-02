Nawazuddin Siddiqui चा घरगुती वाद राज ठाकरे सोडवणार.. अभिनेत्याने घेतली शिवतीर्थावर भेट

By

Nawazuddin Siddiqui News: अभिनेता नवाझुद्दिन सिद्दीकीने मनसे प्रमुख राज ठाकरेंची भेट घेतली आहे. नवाझुद्दीन सध्या कौटुंबिक वादाच्या चक्रव्यूहात पुरता अडकला आहे. बायको, मोलकरीण असे अनेक जण नवाझुद्दीनवर अत्यंत विचित्र आरोप करत आहेत.

या वादातून दिलासा मिळावा म्हणून आज नवाझुद्दिन शिवतीर्थावर राज ठाकरेंच्या आश्रयाला गेलाय. राज ठाकरे नवाझभाईच्या घरगुती वादात मध्यस्थी करण्याची शक्यता आहे.

(Nawazuddin Siddiqui's domestic dispute will be resolved by Raj Thackeray)

ल्या काही दिवसांपासून त्याची आणि त्याच्या पत्नीची भांडणं हा सोशल मीडियावर चर्चेत आलेला मुद्दा आहे. नवाझुद्दीनच्या पत्नीनं आलियानं त्याच्यावर कौटूंबिक हिंसाचाराचा आरोप केला आहे. यामध्ये नवाझुद्दीनच्या आईच्या तक्रारीचाही समावेश आहे. नवाझुद्दीन आणि त्याच्या पत्नीचा वाद कोर्टापर्यत गेला आहे