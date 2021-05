"लॉकडाउनमध्ये आम्ही पहिल्यांदा पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिलो"

आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेत्री नीना गुप्ता Neena Gupta या नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या आणि पतीच्या नात्याबद्दल व्यक्त झाल्या. गेल्या वर्षी लॉकडाउनमध्ये Lockdown आम्ही पहिल्यांदा पती आणि पत्नी म्हणून एकमेकांसोबत वावरलो, असं त्या म्हणाल्या. नीना गुप्ता या त्यांच्या पती विवेक मेहरा Vivek Mehra यांच्यासोबत मुक्तेश्वरमधल्या घरी राहत होत्या. या दोघांची पहिल्यांदा ओळख ही लंडनहून मुंबईला येत असताना विमानात झाली. गेल्या वीस वर्षांपासून हे दोघं एकत्र असून २००८ मध्ये त्यांनी लग्नगाठ बांधली. (Neena Gupta says she lived as husband and wife with Vivek Mehra for the first time during lockdown)

"माझे पती दिल्लीला राहतात आणि मुंबईत राहते. त्यामुळे लॉकडाउनमध्ये पहिल्यांदाच आम्ही पती-पत्नी म्हणून एकत्र सहा महिने राहिलो. पहिल्यांदाच आम्ही एकमेकांना खूप जवळून ओळखू शकलो. एकमेकांपासून लांब राहिल्यामुळे सुरुवातीला माझी खूप चिडचिड व्हायची. ते नेहमी त्यांच्या कामात व्यस्त असायचे आणि फोनवरच आमचं बोलणं व्हायचं. पण लॉकडाउनमुळे बरंच काही बदललं. आपल्यातच आनंद कसा शोधायचा याचा मूलमंत्र मला मिळाला", असं त्या म्हणाल्या.

नीना गुप्ता यांना मसाबा ही मुलगी आहे. मसाबा ही प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर आहे. नीना आणि क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स यांची ही मुलगी आहे. ८० च्या दशकात या दोघांचं रिलेशनशिप खूप चर्चेत होतं. नीना यांनीच मसाबाला लहानाचं मोठं केलं.