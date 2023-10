Eisha Chopra: नीरजा फेम अभिनेत्री ईशा चोप्राचा विनयभंग; अभिनेत्री म्हणाली, "१० दिवस झाले मी.."

By

ईशा चोप्रा ही बॉलिवू़मधील सर्वात लोकप्रिय चेहऱ्यांपैकी एक आहे. तिने नीरजा, व्हॉट द फॉक्स, द ग्रेट इंडियन डिसफंक्शनल फॅमिली, आउट ऑफ लव्ह अशा अनेक सिनेमांमध्ये काम केलंय. अलीकडे, ईशाने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर तिच्या आयुष्यातील सर्वात भयानक अनुभव सांगितले. ईशा चोप्राने 70 वर्षांच्या वृद्धाने विनयभंग केल्याची भयानक घटना शेअर केली आहे.

('Neerja' Fame, Eisha Chopra Being Molested By An Aged Man)

5 ऑक्टोबर, 2023 रोजी ईशाने एक भलीमोठी पोस्ट लिहीलीय. ज्यात तिने सार्वजनिक ठिकाणी तिला आलेला विनयभंग केल्याच्या भयानक अनुभवा सांगितला आहे. काही दिवसांपूर्वी एका सार्वजनिक ठिकाणी एका ७० वर्षांच्या वृद्ध व्यक्तीने तिच्याशी हात मिळवला आणि त्या व्यक्तीने तिला झटपट मारले आणि तिचा विनयभंग केला, अशा ईशाने खुलासा केला

ईशा लिहीते, “सुमारे 10 दिवसांपूर्वी, एका अनोळखी व्यक्तीने, सार्वजनिक ठिकाणी, लोकांच्या गर्दीत माझ्यावर शारीरिक छळ केला. तो चांगले कपडे घातलेला होता, विद्वान दिसत होता आणि 70 वर्षांचा होता. तो माझ्याकडे आला आणि त्याने स्वतःची ओळख करून दिली. पुढे हात मिळवण्याच्या बहाण्याने मला खेचले आणि माझ्या शरीरावर हवा तिथे स्पर्श केला. या घटनेने मी बरेच दिवस गोंधळले होते."

ईशा पुढे लिहीते, “या घटनेने मी काही दिवस न झोपणे, किंवा झोपू न शकणे, किंवा त्याची भरपाई करण्यासाठी दुसर्‍या दिवशी जास्त झोपणे या विचित्र पद्धतीत अडकलेय. माझे हात अजुनही थरथरतात. परंतु मी वाचले की थरथरणे हा शरीराला झालेला आघात सोडण्यासाठी एक नैसर्गिक प्रतिसाद आहे. अन्यथा, सर्वकाही गोष्टी जास्त विचित्र होतात. ”

ईशाने तिच्या आणखी एका फोटो नोटमध्ये काही दिवसांपूर्वी विनयभंग कसा झाला याचा उल्लेख केला, याशिवाय तिला तिच्या बालपणाची आठवण करून दिली, जेव्हा वयाच्या सातव्या वर्षी तिचा विनयभंग झाला होता.

घटनेच्या तपशीलांबद्दल अधिक माहिती न देता, ईशाने नमूद केले की, हे एका चित्रपटगृहात घडले, जेव्हा तिच्या शेजारी बसलेल्या एका व्यक्तीने तिचा विनयभंग केला. या घटनेने तिला धक्का बसला आणि वर्षानुवर्षे जखमा झाल्या. ईशा या धक्क्यातून लवकर सावरेल अशी तिच्या फॅन्सना आशा आहे.