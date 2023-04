By

Neha Sharma Trolled: सोशल मीडियावर अभिनेत्री नेहा शर्माचा एका फॅशन इव्हेंट दरम्यानचा एक व्हिडीओ जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओवरनं अभिनेत्रीला जोरदार ट्रोल केलं जात आहे.

नेहानं रॅम्प वॉक करण्यासाठी घातलेला ड्रेस अनेकांना खटकला आहे. खासकरुन तिनं लेहेंग्यावर जो ब्लाऊज घातला आहे त्यावरनं नेटकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. नेहानं घातलेला हा ब्लाऊज केवळ एका हूकावर बॅलन्स करुन शिवला गेलाय,ज्यामुळे खूपच विचित्र लूक त्याला मिळालेला आहे. (Neha Sharma trolled for wearing bold dress,netizens angry on actress and bollywood video viral)

अभिनेत्री नेहा शर्मा नेहमीच तिच्या लूकवरनं ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर असते. तिचे बोल्ड फोटो अनेकांची प्रशंसा मिळवतात खरे पण अनेकदा तिला त्यावरनं ट्रोलही केलं जातं.

नुकतीच ती एका फॅशन इव्हेंटमध्ये सामिल झाली होती. या इव्हेंटमध्ये नेहानं गोल्डन यलो रंगाच्या लेहेंग्यात रॅम्प वॉक करत सगळ्यांच्या नजरा आपल्याकडे वेधून घेतल्या खऱ्या पण सोशल मीडियावर तो व्हिडीओ पोस्ट झाल्यावर लोकांच्या मात्र रागाचा त्याला सामना करावा लागत आहे. नेहाच्या या व्हिडीओवर लोकांनी वेगवेगळ्या कमेंट्स दिल्या आहेत.

हेही वाचा: Fatty Liver Disease: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

नेहा शर्माच्या या फोटोवर कमेंट करत एकानं लिहिलं आहे,'हा असा ड्रेस घालूनही किती सहज वावरतेय ही..ना लाज..ना शरम..इतका कॉन्फिडन्स येतो कुठून?', आणखी एकानं लिहिलं आहे की,'उर्फी जावेद,पूनम पांडे का बनायला जातेय ही..,' तर एका नेटकऱ्यानं लिहिलं आहे,'हे लोक समाजासाठी आदर्श असतात म्हणे आणि हे असे कपडे घालून आजच्या तरुण पिढीपुढे असा आदर्श ठेवणार का?'

नेहा शर्मानं बॉलीवूड तसंच टॉलीवूडमध्येही काम केलं आहे. 'यमला पगला दिवाना',सोलो','तानाजी 'सारख्या सिनेमांमधून तिला बॉलीवूडमध्ये चांगली ओळख मिळाली.