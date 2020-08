'फुकटमध्ये पण तुझा सिनेमा पाहणार नाही', आलिया भट्ट झाली ट्रोल

मुंबई- आलिया भट्ट, संजय दत्त आणि आदित्य रॉय कपूर स्टारर 'सडक २' सिनेमाचा ट्रेलर अखेर रिलीज झाला आहे. 'सडक २' या सिनेमाचा ट्रेलर आधी मंगळवारी रिलीज केला जाणार होता मात्र संजय दत्तच्या प्रकृतीविषयीची वाईट बातमी समोर आल्याने हा ट्रेलर एक दिवस पुढे ढकलला गेला. आणि आज बुधवारी हा ट्रेलर रिलीज झाल्यावरंच सोशल मिडियावर ट्रेंड व्हायला सुरुवात झाली.

'सडक २' सिनेमाचा ट्रेलर पाहून ट्विटरवर लोक आपापली प्रतिक्रिया देत आहेत. काही जण ट्रेलर उत्तम असल्याची प्रतिक्रिया देत आहेत तर काहींनी अत्यंत वाह्यात ट्रेलरअसल्याचं म्हटलंय. या ट्रेलरसोबतंच अभिनेत्री आलिया भट्टला देखील सोशल मिडियावर ट्रोल केलं जात आहे. एकुणच या ट्रेलरला प्रेक्षकांचा संमीश्र प्रतिसाद मिळताना दिसून येत आहे.

#Sadak2

1.6 dislikes in 1hr , that's understandable .

This trailer is going to be the most dislike Video in YouTube ..

Nepotism ki Puri dukan .#sadak2trailer #SanjayDutt #AliaBhatt #AdityaRoyKapur #poojabhatt pic.twitter.com/TaMnEI3SUG

— Totan Sid (@totan_sid) August 12, 2020