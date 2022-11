Marathi Serial: 'नवा गडी' मालिकेत मोठा ट्विस्ट! वर्षाचं सत्य उघड करणार आनंदी..

nava gadi nava rajya : झी मराठी वरील ‘नवा गडी नवं राज्य’ ही मालिका प्रेक्षकांच्या भलतीच पसंतीस पडतं आहे. अल्पवधीतच प्रेक्षकांनी या मालिकेला अक्षरशः डोक्यावर घेतलं. आनंदी, राघव, रमा, चिंगी आणि राघवची आई ही पात्र अगदी घरातल्यासारखी होऊन गेली आहेत. एखादा कौटुंबिक नाजूक विषय इतक्या छान पद्धतीने कसा हाताळला जाऊ शकतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ही मालिका आहे. लवकरच या मालिकेत मोठा ट्विस्ट येणार आहे.

(new twist in nava gadi nava rajya marathi serial on zee marathi anandi reveal truth of varsha )

या मालिकेतून अत्यंत वेगळा विषय हाताळता जात आहे. एका लग्न झालेल्या, ज्याला एक लहान मुलगी आहे, ज्याची बायको नुकतीच देवाघरी गेली आहे अशा पुरुषाशी लग्न करणाऱ्या गोड, निरागस तरुणीची म्हणजेच आनंदीची ही कथा आहे. आजवर सावत्र आई म्हणजे वाईट बाई ही चौकट देखील या मालिकेने मोडून काढली. शिवाय रोज नवा विचार, नात्यांची नवी ओळख ही मालिका करून देत आहे.

कर्णिकांच्या घरी रोज सकाळी येणारी राघवची बहीण वर्षा काही दिवस घरी न आल्यामुळे आनंदी चिंतेत आहे. वर्षा वारंवार आनंदीवर जाच करूनही आनंदिला मला तिची काळजी आहे. वर्षाच्या आयुष्यात काहीतरी वेगळं घडतंय याची आनंदीला कुणकुण लागलेय. म्हणून आनंदी, रमाच्या मदतीने समजून घेण्यासाठी पहिल्यांदाच वर्षाच्या घरी जाते आणि तिथे वर्षाला न भेटता तिच्या नवऱ्यासोबत तिची भेट होते, या भेटीनंतर वर्षाच्या आयुष्यात नक्की काहीतरी गडबड आहे हे आनंदीला कळतं.

आनंदी ही गोष्ट घरात सगळ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करते पण कोणीच तिच्या बोलण्याकडे लक्ष देत नाही. एकीकडे आनंदीमुळे राघवच्या आयुष्यात नवे रंग भरले जात असताना वर्षाचं सत्य घरातल्यांसमोर कसं आणणार आनंदी ही पाहणे रंजक ठरणार आहे. विशेष म्हणजे सत्य समोर आल्यानंतर आनंदीची भावनिक साद आणि रमाची सुपर पावर वर्षाला तिच्या जाचातून कसं मुक्त करतील हे पाहणं अधिक औत्सुक्याचं असणार आहे.