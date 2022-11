Huma Qureshi: उर्फी जावेदला फॉलो करतेस काय? हुमा कुरेशी झाली ट्रोल..

बॉलीवूडमधील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हुमा कुरैशीने आपल्या अभिनयाच्या बळावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सुंदर अभिनेत्रींमध्ये हुमा कुरेशीचे नाव येणार नाही असे होणार नाही .अभिनया सोबतच हुमा आपल्या लुक्स बाबतीत सुद्धा चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय बनते. पण आता हुमा कुरेशी उर्फी जावेदची फॅशन फॉलो करते की काय अशी चर्चा नेटकऱ्यांमध्ये रंगली आहे.

आपल्या बोल्ड स्टाइलने देखील हुमा चाहत्यांना वेड लावते."मोनिका ओ माय डार्लिंग" चित्रपटाच्या पार्टीमधला तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तिने बोल्ड ड्रेस फॅशन केली आहे. यावेळी हुमाने रेड कलरचा ड्रेस परिधान केला होता, तशाच सेम ड्रेस पण काळ्या कलरमध्ये विचित्र फॅशन गर्ल उर्फी जावेदनेही परिधान केला होता. या सेम फॅशनमुळे हुमा ट्रोल झाली आहे.

हुमाचा हा व्हिडिओ व्हायरल होताच ट्रोलिंगचा भडिमार सुरू झाला आहे "हुमा तु उर्फीला फॉलो करते की काय?", ''अगं हुमा उर्फीची फिगर कुठे आणि तुझी कुठे", " बहुतेक टेलरकडे एवढाच कपडा होता" अशा कमेंट तिच्या व्हीडिओवर आल्या आहेत.

एक म्हणतो "हुमा हा ड्रेस गरमी मध्ये ठिक आहे आता तर थंडी आहे", तर दुसऱ्याने म्हंटले आहे .. "पण एक समजतं नाही इतक्या टाईट ड्रेसमध्ये ही श्वास कशी घेते आहे. तर काहीना उर्फीची चिंता लागली आहे.तू तिची फॅशन केली तर ती काय करणार असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. ''हुमा या अश्या विचित्र फॅशनसाठी आमची उर्फी बेस्ट आहे, तुला नाही जमणार'' अशा अनेक कमेंट्सचा पाऊस तिच्यावर पडला आहे.

हुमा कुरेशी "तरला" आणि "पुजा मेरी जान" या आगामी चित्रपटात दिसणार आहे. "तरला" हा चित्रपट प्रसिद्ध शेफ तरला दलाल यांच्यावर आधारित आहे. हे दोन्ही चित्रपट पुढच्या वर्षी प्रदर्शित होणार आहे.