Gargi Phule: निळू फुलेंची लेक गार्गी फुले अजित पवारांच्या उपस्थितीत करणार राष्ट्रवादीत प्रवेश

Gargi Phule In Politics Enter Into NCP News: ज्येष्ठ सिने अभिनेते स्वर्गीय निळू फुले यांची मुलगी आणि अभिनेत्री असलेली गार्गी फुले यांचा आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश होणार आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित दादा पवार, जयंत पाटील साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. यानिमित्ताने गार्गी फुले यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश होणार आहे. अशाप्रकारे गार्गी फुले यांच्या निमित्ताने आणखी एक मराठी अभिनेत्री राजकारणात प्रवेश करतेय.

(nilu phule daughter Gargi Phule will join ncp today in the presence of Ajit Pawar)