Nitish Bharadwaj Birthday: श्रीकृष्ण नाही तर महाभारतातील 'ही' भूमिका साकारणार होते नितीश, मग पुढे काय झालं बघा

Nitish Bharadwaj Birthday: नितीश भारद्वाज हे मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वातील सुप्रसिद्ध अभिनेते. नितीश भारद्वाज यांची ओळख महाभारतातील श्रीकृष्ण अशी आहे.

नितीश भारद्वाज यांनी महाभारत मालिकेत श्रीकृष्णाची भूमिका अजरामर केली. आजही नितीश यांना महाभारतातील श्रीकृष्ण म्हणून ओळखतात.

पण सुरुवातीला नितीश हे श्रीकृष्णाची भूमिका साकारणार नव्हते. काय आहे तो किस्सा जाणून घेऊ...

(Nitish bharadwaj was going to play 'this' role in Mahabharata not Shri Krishna)

अभिनय जगतात पाऊल ठेवण्यापूर्वी नितीश हे व्यावसायिक पशुवैद्यकीय सर्जन होते. त्यांनी मुंबईत सहाय्यक पशुवैद्यक म्हणून काम केले.

नितीशने एकदा उघड केले की त्याच्या कुटुंबाची इच्छा आहे की त्याने डॉक्टर व्हावे पण त्याला पशुवैद्यकीय सर्जन म्हणून करिअर करायचे आहे. मात्र, नंतर याही नोकरीतून मन उडाल्याने त्यांनी पशुवैद्यकाची नोकरी सोडली.

श्रीकृष्णाच्या भूमिकेआधी ऑफर झालेला हा रोल...

भगवान कृष्णाच्या भूमिकेच्या खूप आधी, नितीश यांना विदुरची भूमिका ऑफर करण्यात आली होती. पण शेवटच्या क्षणी नितीशला कळले की विदुरची भूमिका अभिनेते वीरेंद्र राजदान साकारणार आहेत.

जेव्हा नितीश यांनी दिवंगत रवी चोप्रांना या प्रकरणाबद्दल विचारले तेव्हा निर्मात्याने उत्तर दिले की तो नितीश ससध्या 23 वर्षांचा आहे आणि पुढील काही भागांमध्ये विदुर म्हातारा होईल. त्यामुळे नितीश यांना विदुरची भूमिका देण्यात आली नाही.

श्रीकृष्ण साकारायला तयार नव्हते नितीश..

याशिवाय तुम्हाला माहीत आहे का नितीश भगवान कृष्णाची भूमिका साकारायला तयार नव्हते? नितीश यांनी खुलासा केला की, तेव्हा त्यांना वाटले की, अभिनयाचा अधिक अनुभव असलेली व्यक्ती भगवान कृष्णाच्या भूमिकेला न्याय देऊ शकेल.

नितीश यांना स्वत:च्या क्षमतेबद्दल अविश्वास असल्याने त्यांनी कृष्णाच्या भूमिकेसाठी स्क्रीन टेस्टही टाळली.

मात्र, दिग्दर्शक बीआर चोप्रा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर नितीश यांनी मालिकेत कृष्णाची भूमिका साकारण्यास होकार दिला. आणि पुढे त्यांनी श्रीकृष्णाची भूमिका अजरामर केली.