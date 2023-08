OMG 2 Akshay Kumar: अक्षय कुमारने सिनेमासाठी एक रुपयाही मानधन घेतले नाही? निर्मात्यांनीच सांगितलं सत्य

By

अक्षय कुमारचा OMG 2 सिनेमा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. लैंगिक शिक्षणासारख्या महत्वाच्या विषयावर सिनेमा भाष्य करतो. OMG 2 च्या विषय, आशय कलाकारांचा अभिनय अशा विविध विषयांचं कौतुक होतंय.

अशातच अक्षय कुमारने OMG 2 साठी अजिबात मानधन घेतलं नाही, अशी गोष्ट सध्या चांगलीच व्हायरल झालीय. यात खरंच तथ्य आहे का? असा खुलासा चक्क OMG 2 च्या निर्मात्यांनी केलाय.

(omg 2 Akshay Kumar didn't take a single rupee for the film?)

OMG 2 साठी अक्षय कुमारने मानधन घेतलं नाही?

OMG 2 चे निर्माते अजित अंधारे यांनी 'पिंकविला'शी बोलताना सांगितले की, अक्षय कुमारने OMG 2 साठी एक रुपयाही घेतला नाही. उलट, हा चित्रपट बनवताना आर्थिक आणि क्रिएटिव्ह पातळीवरील जोखीम आहे, याची त्याला जाणीव होती. त्यामुळे या चित्रपटाच्या संपूर्ण प्रकियेत अक्षय निर्मात्यांच्या पाठीशी उभा राहिला.

अजित पांढरे म्हणाले, "अक्षय आणि आमचे अनेक वर्षांपासुनचे संबंध आहेत. 'ओएमजी', 'स्पेशल 26' आणि 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा'च्या वेळेपासून आम्ही एकमेकांसोबत काम करत आहोत. मी सुरुवातीपासुन एका हटके तरीही अर्थपूर्ण स्क्रीप्टसाठी अक्षयच्या पाठीशी कायम उभा आहे. अक्षयशिवाय OMG 2 चा हा धोका पत्करणे अशक्य होते. अक्षय या चित्रपटात (OMG 2) आर्थिक आणि सर्जनशीलपणे सहभागी होता."

OMG 2 ची १०० कोटींच्या दिशेने वाटचाल सुरु

अक्षय कुमारच्या OMG 2 या चित्रपटाचे सर्वजण कौतुक करत आहेत. या चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहेत. आता सहा दिवसांत OMG 2 या चित्रपटाने 50 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली असून आता सिनेमा 100 कोटींच्या कमाईच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.



गदर 2 आणि OMG 2 या दोन्ही चित्रपटात स्पर्धा लागली असली तरी यात सनी देओलच्या गदर 2 ने चांगली कमाई करत OMG 2 ला मागे टाकले आहे. आता या सिनेमाला मिळणारी लोकप्रियता पाहून अखेर अक्षय कुमारने देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.





अक्षयने OMG 2 साठी मानले प्रेक्षकांचे आभार

अक्षयने सोशल मिडीयावर व्हिडिओ शेयर करत लिहिलं की, 'ओह माय गदर'वर एवढ्या प्रेमाचा वर्षाव केल्याबद्दल आणि भारतीय चित्रपट इतिहासातील सर्वोत्तम आठवडा दिल्याबद्दल प्रेक्षकांचं खूप खूप आभार. प्रेम आणि कृतज्ञता.' यात अक्षयने OMG 2 आणि गदर 2 या चित्रपटांचे प्रमोशनही केले आहे. दोन्ही चित्रपट थिएटरमध्ये दाखल असून ते पाहण्याचे आवाहन केले आहे.