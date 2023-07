Oonchi Oonchi Waadi: भाबडा भक्त अन् भोळा शंकर, OMG 2 मधलं पहिलं गाणं भेटीला

By

Oonchi Oonchi Waadi Song OMG 2 News: सध्या सगळीकडे OMG 2 सिनेमाची चर्चा आहे. अक्षय कुमार या सिनेमात भगवान शंकराची भुमिका साकारत आहे. अक्षय कुमारचा लुक, सिनेमाचा विषय अशा अनेक गोष्टींची सध्या चर्चा आहे.

अशातच सिनेमातलं पहिलं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलंय. ऊॅंची ऊॅंची वादीया असं या गाण्याचं नाव असुन या गाण्यात भाबडा भक्त आणि भोळा शंकर यांच्यातलं नातं दिसुन येतंय

(OMG 2 song Oonchi Oonchi Waadi Akshay Kumar is God in disguise for a worried father Pankaj Tripathi)

ऊॅंची ऊॅंची वादीया गाण्यात काय?

OMG 2 च्या ऊॅंची ऊॅंची वादीया गाण्यात दिसतं की, पंकज त्रिपाठी त्यांच्या कुटूंबासोबत मजेत जगत असतात. पुजेचं सामान विकत, भजन हात पंकज सामान्य माणसाच्या भुमिकेत दिसत आहेत.

पुढे पंकज यांच्या कुटूंबावर काहीतरी संकट ओढवतं आणि मग भगवान शंकर त्यांच्या मदतीसाठी प्रकट होतात. पुढे शंकराच्या भुमिकेत अक्षय कुमार त्या कुटूंबाची साथ अन् त्यांना आधार देताना दिसतो.

OMG 2 सिनेमा रखडला?

OMG 2 या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर सेन्सॉर बोर्डाने त्यावर आक्षेप घेतल्याचे कळतंय. अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्मात्यांना CBFC सोबत अडचणी येत आहेत.

निर्मात्यांना हा सिनेमा Review समितीकडे नेण्यास सांगितला आहे. तथापि, 'OMG 2' च्या निर्मात्यांना अद्याप CBFC कडून कोणतीही सूचना मिळालेली नाही.

OMG 2 सुपरहिट होणार?

OMG 2 या चित्रपटाच्या टिझर नंतरच वाद सुरू झाला आहे. सेन्सॉर बोर्डाने देखील हा चित्रपट रिव्ह्यूसाठी पाठवला आहे. कारण, आदिपुरुषप्रमाणेच OMG 2 मुळे देखील लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात असा आरोप करण्यात आला आहे.

चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर काही दृश्यांना देखील नेटकऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे अक्षयला या चित्रपटाबाबत कोणतीही जोखिम घ्यायची नसल्याचं बोललं जात आहे.

त्यामुळे आता OMG2 हा चित्रपट अक्षयच्या फ्लॉप चित्रपटांवर फुलस्टॉप लावेल का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.