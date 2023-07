By

OMG 2 Teaser News: अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी आणि परेश रावल स्टारर 'ओह माय गॉड 2' चा टीझर आज रिलीज झाला आहे. टीझर खूपच सुंदर झालाय. हे आस्तिक आणि नास्तिक, देव आणि श्रद्धा या गोष्टींवर टीझर भाष्य करतो.

(omg 2 teaser out now starring akshay kumar pankaj tripathi yami gautam release on 11 august)