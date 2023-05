Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani: मस्तीभरी प्रेमकहाणी.. करण जोहरच्या आगामी सिनेमाची पहिली झलक लाँच

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani Poster Launch: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर आज त्याचा वाढदिवस साजरा करत आहे.

या खास प्रसंगाला अधिक खास बनवण्यासाठी, करणने त्याच्या बहुचर्चित चित्रपट रॉकी और रानीच्या प्रेमकथेचा फर्स्ट लुक रिलीज केला आहे.

करणने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर दोन पोस्ट शेअर केल्या आहेत. एकामध्ये आलिया भट्टचा लूक तर दुसऱ्यामध्ये रणवीर सिंग त्याच्याच स्टाईलमध्ये दिसत आहे.

तर तिसऱ्या पोस्टरमध्ये दोघे एकत्र दिसत आहेत. या रॉकिंग पोस्टरवर अल्पावधीतच लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव पडलाय.

(on the occasion of karan johar birthday alia bhatt ranveer singh ROCKY AUR RANI KII PREM KAHAANI FIRST LOOK POSTER out now)

बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील टॉप स्टार्स रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण यांनी आपल्या टॅलेंटच्या जोरावर वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

रणवीर-आलियाची जोडी शेवटची 2019 मध्ये रुपेरी पडद्यावर दिसली होती, जेव्हा दोघांनी 'गली बॉय' मध्ये एकत्र काम केले होते.

हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाई करू शकला नसला तरी त्यांच्या केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांच्या हृदयात वेगळी जागा निर्माण केली.

यामुळेच निर्माते पुन्हा एकदा 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' मध्ये या जोडीची पुनरावृत्ती करणार आहेत.

आज करण जोहरच्या वाढदिवसानिमित्ताने 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' चं हटके पोस्टर लॉंच झालंय

करण जोहर दिग्दर्शित रॉकी और रानी की प्रेम कहानी या वर्षी २८ एप्रिलला रिलीज होणार होता. पण या सिनेमाची पहिली झलक आज भेटीला आली असुन रणवीर - आलियाचा रॉकींग अंदाज पहायला मिळतोय.

सिनेमाची नवी रिलीज डेट समोर आली असुन 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' सिनेमा २८ जुलैला प्रदर्शित होणार आहे.