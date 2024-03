Oscar Winner 2024 : सिलियन मर्फी ठरला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता तर सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक ठरले ख्रिस्तोफर नोलन; वाचा ऑस्कर विजेत्यांची नावं

---------------------------------------------------------------------------------

बेस्ट ओरिजनल स्कोअर - (BEST ORIGINAL SCORE)

अमेरिकन फिक्शन (American Fiction)

इंडियाना जोन्स अँड द डायल ऑफ डेस्टिनी - (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

किलर्स ऑफ द फ्लॉवर मून - (Killers of the Flower Moon)

ओपनहायमर - (Oppenheimer)

पूअर थिंग्ज - (Poor Things)

बेस्ट लाईव्ह अॅक्शन शॉर्ट - (BEST LIVE-ACTION SHORT)

द आफ्टर (The After)

इनव्हिसीबल (Invincible)

नाईट ऑफ फॉर्च्युन (Knight of Fortune)

रेड, व्हाईट अँड ब्ल्यू (Red, White and Blue)

द वंडरफूल स्टोरी ऑफ हेन्री शुगर (The Wonderful Story of Henry Sugar)

बेस्ट अॅनिमेटेड शॉर्ट - (BEST ANIMATED SHORT)

लेटर टू अ पिग (Letter to a Pig)

नाईंटी फाईव्ह सेन्सेस (Ninety-Five Senses)

आवर युनिफॉर्म - (Our Uniform)

पॅचीड्रमी (Pachyderme)

वॉर इज ओव्हर इन्स्पायर्ड बाय द म्युझिक ऑफ जॉन अँड योको (War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट - (BEST DOCUMENTARY SHORT)

द एबीसी ऑफ बूक बॅनिंग (The ABCs of Book Banning)

द बार्बर ऑफ लिटिल रॉक (The Barber of Little Rock)

आयलंड इन बिटविन - (Island in Between)

द लास्ट रिपेयर शॉप (The Last Repair Shop)

नाय नाय अँड वाय पो (Nai Nai & Wai Po)

