इमरान हाश्मी vs सलमान खान; 'टायगर ३'मध्ये लढणार भारत-पाकिस्तानचे टायगर्स

मार्च महिन्यात सलमान खान Salman Khan आणि कतरिना कैफने Katrina Kaif आगामी 'टायगर ३'च्या Tiger 3 शूटिंगला सुरुवात केली. मनिष शर्मा दिग्दर्शित या अॅक्शन थ्रिलर चित्रपटाची प्रचंड उत्सुकता आहे. मुंबईतील यशराज स्टुडिओमध्ये सलमान-कतरिनाने त्यांचं शूटिंग पूर्ण केल्यानंतर अभिनेता इमरान हाश्मीसुद्धा Emraan Hashmi त्याठिकाणी शूटिंगसाठी पोहोचला. अत्यंत कडेकोट सुरक्षेत इमरानचं शूटिंग पार पडलं, कारण सेटवरील इमरानचा लूक निर्मात्यांना अजिबात लीक होऊ द्यायचा नव्हता. पण आता इमरान या चित्रपटात 'ISI एजंट'ची भूमिका साकारत असल्याची माहिती समोर येत आहे. 'पिंकविला' या वेब साइटने यासंदर्भातील वृत्त दिलं. (Pakistani Tiger vs Indian Tiger as ISI Agent Emraan Hashmi locks horn with Salman Khan in Tiger 3)

चित्रपटात इमरान हाश्मी आणि सलमान खान एकमेकांविरुद्ध लढताना दिसणार आहेत. पाकिस्तानचा टायगर विरुद्ध भारताचा टायगर असा संघर्ष प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे या चित्रपटाविषयी उत्सुकता अधिकच ताणली गेली आहे.

जून महिन्यात पुन्हा एकदा चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात होणार आहे. परदेशातही या चित्रपटाचं शूटिंग पार पडणार आहे. तब्बल ३५० कोटी रुपये बजेट असलेला हा चित्रपट भारतातील सर्वांत मोठा अॅक्शन थ्रिलर असल्याचं म्हटलं जात आहे.