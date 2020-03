परेश रावल यांनी सांगितला सोशल डिस्टन्सिंगचा मजेशीर अर्थ...

मुंबई- देशभरात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे..यापासून वाचण्यासाठी अनेक प्रकारचे उपाय अमलात आणले जात आहेत..पंतप्रधान मोदी आणि देशभरातील दिग्गज कलाकार यासाठी जागरुकता करण्यासाठी पुढे येत आहेत..सेलिब्रिटी वेगवेगळ्या प्रकारे आवाहन करताना दिसून येत आहेत..कोरोना पासून वाचण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा उपाय आहे तो म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग..पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी देशाला संबोधित करत म्हटलं होतं, पुढचे २१ दिवस सगळ्यांनी घराबाहेर पडणं विसरुन जायचं आहे आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचं आहे..आरोग्य तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे की, जर आत्ताच कठोर पावलं उचलली गेली नाहीत तर या कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो..

सोशल डिस्टन्सिंगचा अर्थ आजकाल सगळ्यांनाच कळायला लागला आहे..मात्र असं वाटतंय की अभिनेता परेश रावल अजुनही याचा अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत..नुकतंच सोशल डिस्टन्सिंगवर परेश रावल यांनी ट्वीट केलंय जे सध्या खूपंच चर्चेत आहे..परेश रावल यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, अखेर सोशल डिस्टन्सिंग (social distancing)चं हिंदी नामकरण मिळालं आहे..हिंदीमध्ये याला तन दुरी असं म्हणतात..परेश रावलच्या या ट्वीटला लोकांच्या मजेशीर रिएक्शन मिळत आहेत..

Finally got the Hindi name of social distancing.

TAN DOORI

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) March 26, 2020