निधनाच्या अफवांवर परेश रावल यांचं मजेशीर उत्तर

बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते परेश रावल Paresh Rawal यांच्या निधनाची अफवा Paresh Rawal death hoax शुक्रवारी सोशल मीडियावर पसरली होती. या अफवांवर ट्विट करत परेश रावल यांनी त्यांच्याच अंदाजात मजेशीर उत्तर दिलं. सध्या कोरोना काळात अनेक सेलिब्रिटींच्या निधनाच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरत आहेत. याआधी मुकेश खन्ना, मिनाक्षी शेषाद्री, तबस्सुम, गायक लकी अली यांच्याही निधनाच्या अफवा पसरल्या होत्या. (Paresh Rawal responds to his death hoax with a witty tweet)

अफवांवर परेश रावल यांचं उत्तर-

एका ट्विटर युजरने परेश रावल यांचं सकाळी ७ वाजता निधन झाल्याचं ट्विट केलं. याच ट्विटला उत्तर देत परेश रावल म्हणाले, 'गैरसमज झाल्यामुळे माफी मागतो, कारण मी आज सकाळी ७ वाजल्यानंतरही झोपलो होतो.' निधनाच्या अफवा पसरवणाऱ्या युजरवर अनेकांनी टीका केली. तर काहींनी परेश रावल यांच्या उत्तरावर त्यांच्याच चित्रपटांतील संवाद वापरत मजेशीर मीम्ससुद्धा पोस्ट केले.

परेश रावल यांनी मार्च महिन्यात कोरोना प्रतिबंधक लशीचा पहिला डोस घेतला होता. मात्र लस घेतल्यानंतर १७ दिवसांतच त्यांना कोरोनाची लागण झाली.

याआधी 'शक्तीमान'ची भूमिका साकारणारे अभिनेते मुकेश खन्ना यांनी निधनाच्या अफवांवर संताप व्यक्त केला होता. 'अफवा पसरवणाऱ्यांना पकडून मारलं पाहिजे', अशा शब्दांत त्यांनी राग व्यक्त केला. सध्या कोरोनामुळे सर्वत्र चिंतेचं आणि काळजीचं वातावरण आहे. अशातच अनेक दिग्गजांच्या निधनाच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरत आहेत.