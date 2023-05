Parineeti Chopra Video: वहिनी वेलकम.. साखरपुड्यानंतर परिणीतीचं एअरपोर्टवर स्वागत, परिणीती लाजली

Parineeti Chopra Viral Video News: अभिनेत्री परिणीती चोप्राचा काहीच दिवसांपूर्वी साखरपुडा झाला. परिणीती चोप्राने राघव चड्ढा सोबत साखरपुडा केला.

परिणीती चोप्राने अलीकडेच १३ मे रोजी आम आदमी पार्टीचे युवा नेते राघव चड्ढा यांच्यासोबतचे एंगेजमेंटचे फोटो शेअर करून आपले नाते ऑफिशियल केले आहे.

आणि तिने या प्रसंगाची अनेक झलकही तिच्या चाहत्यांना दाखवली आहे. परिणीती आता साखरपुड्यानंतर दिल्लीतून मुंबई एअरपोर्टवर दिसली आणि ती कॅमेऱ्यासमोर ब्लश करताना दिसली.

(Parineeti chopra welcome at the airport after engagement, Parineeti blushes)

एंगेजमेंट झाल्यानंतर परिणीती मुंबईत परतली आहे. पापाराझींनी तिचे अभिनंदन केले तेव्हा परिणीतीच्या चेहऱ्यावरचे हसू आवरता आले नाही.

ती कॅमेऱ्यासमोर खूप लाजताना दिसत आहे आणि या शैलीत तिला पापाराझींनी कैद केले. परिणीतीने पांढऱ्या टी-शर्ट आणि जीन्ससोबत बेज जॅकेट घातले आहे, ज्यामध्ये ती खूप सुंदर दिसत आहे.

या व्हिडिओमध्ये परिणीतीला पाहून काही फॅन्स तिच्या सोबत फोटो काढण्यासाठी धावताना दिसत आहेत. परिणीतीने या चाहत्यांसोबत पोजही दिल्या.

परिणीती पापाराझींनी दिलेल्या शुभेच्छांचे आभार मानताना दिसत आहे. यावेळी विमानतळावर परिणीती एकटी दिसली, तिचा होणारा नवरा राघव चढ्ढा तिच्यासोबत दिसला नाही.

परिणीती आणि राघव या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लग्न करण्याचा विचार करत आहेत आणि दोघांनीही तयारी सुरू केली आहे.

वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचे झाले तर परिणीतीने नुकतेच इम्तियाज अलीच्या 'चमकिला' चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले आहे.

परिणीतीने एंगेजमेंटपूर्वीच या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले होते. आता परिणीती - राघवच्या लग्नाची सर्वांना उत्सुकता आहे.

परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा यांची प्रेमकहाणी सध्या फॉर्मात आहे. दोघांनी साखरपुडा करत आपल्या नात्याला जगासमोर कबूल केलं आहे.

काही महिने आधी जेव्हा परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा एकत्र मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर येताना दिसले तेव्हा सगळेच हैराण झाले होते.

अर्थात साखरपुडा होईपर्यंत दोघांनी आपल्या नात्याविषयी चुप्पी साधली होती. पण जगाला तोपर्यंत जे कळायचं ते कळलं होतं.