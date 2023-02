Akhilesh Yadav On Pathaan: अखिलेश यादव यांनाही 'पठाण'चं कौतुक, 'हा चित्रपट तर..'

By

गेल्या काही महिन्यापासून पठाण या चित्रपटाची खुपच चर्चा रंगली. रिलिजपुर्वीचा हा चित्रपट इतका वादात अडकला की हा चित्रपट आता आपटणार असचं काहीसं चित्र निर्माण झालं. दिपिकानं भगवी बिकिनी घातलीच का हे यावरुन तुफान वाद झाला. अनेक राजकारण्यांनी या विषयी प्रतिक्रीया दिली.

(Akhilesh Yadav On The Success Of Pathan)

मात्र या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर वादळंच आणलं आणि आता तुफान कमाई करत आहे. हा चित्रपट भारतातच नाही तर परदेशातही चांगली कमाई करत आहे. चित्रपट प्रदर्शित होऊन 7 दिवस झाले असून आकडेवारीनुसार चित्रपटाने 300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.

दरम्यान, यूपीचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ट्विट करून चित्रपटाच्या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला होता. त्याचबरोबर त्यानी भाजपवरही निशाणा साधला आहे. विहिंप नेत्या साध्वी प्राची यांनी टोमणा मारला आहे.

समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, 'पठाण' सुपरहिट होणे हा देशातील आणि जगातील सकारात्मक विचारांचा विजय आहे आणि भाजपच्या नकारात्मक राजकारणाला जनतेने दिलेले चोख प्रत्युत्तर आहे.

अखिलेश यादव यांच हे ट्विट सध्या सोशल मिडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. सोशल मीडिया यूजर्स आता त्याच्या ट्विटलाही प्रतिक्रिया देत आहेत.

पठाणची क्रेझ फक्त भारतातच नाही तर परदेशातही पाहायला मिळत आहे. पठाण हा 100 हून अधिक देशांमध्ये प्रदर्शित होणारा पहिला भारतीय चित्रपट आहे. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला यांच्या मते, पठाणने एका आठवड्यात जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर 640 कोटी रुपयांचा गल्ला जमावला आहे