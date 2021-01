'गळाभेट घेऊन घ्या रामाचं नाव, गळा दाबून नाही'

मुंबई - अभिनेत्री आणि मॉडेल नुसरत जहॉ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिनं एक राजकीय विधान करुन एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वातावरण एका वेगळ्या दिशेला जात असल्याचे दिसून आले आहे. वादग्रस्त मालिका, त्यात दाखविण्यात आलेला आशय यामुळे समाजमन ढवळून निघाले आहे.

जय श्री राम च्या नावानंही सोशल मीडियावर वाद होताना पाहायला मिळत आहे. त्यावर अभिनेत्री आणि टीएमसीची खासदार नुसरत जहॉ हिने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीवर तिनं भाष्य केलं आहे. तसेच परखड शब्दांत विरोधकांना फटकारले आहे. पश्चिम बंगालच्या राजधानीत म्हणजे कोलकातामध्ये एका सरकारी कार्यक्रमात जय श्री रामच्या नावानं घोषणाबाजी सुरु झाली. तेव्हापासून तिथे वेगळे वातावरण पाहायला मिळत आहे. राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विशेष म्हणजे त्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी होत्या. त्यांनीही याप्रसंगावर नाराजी व्यक्त केली आहे. व्टिटरवर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

राम का नाम गले लगाके बोले ना कि गला दबाके ।

I strongly condemn shouting of political and religious slogans at Government Functions to celebrate legacy of Freedom Fighter Netaji Subhash Chandra Bose on his 125th birth anniversary celebrations. #SaveBengalFromBJP #Shame

