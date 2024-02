Poonam Pandey Controversy : पूनमचे ते '5' वाद, त्यामुळे ती कायमच ट्रोल होत राहिली!

नवऱ्यावर केले होते आरोप...

भलेही पूनमनं लग्न केले असेल मात्र त्या लग्नानंतर तिचे खूप सारे वाद समोर आले होते. त्याचा तिला त्रास झाला होता. तिनं तिचा पती सॅम विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली होती. पतीकडून मानसिक त्रास होत असल्याचे पूनमचे म्हणणे होते. यानंतर पोलिसांनी सॅमला अटकही केली होती.

पांडे अॅप.. (Pandey App)

२०१७ मध्ये पूनमनं एक वेगळा निर्णय घेतला होता. तिनं पांडे अॅप लाँच (Poonam Pandey launched an app) केले होते. मात्र त्यावरील बोल्ड कंटेटमुळे ते अॅप फारसे चालले नाही. त्यावरुन मोठा वाद झाला होता. गुगलनं देखील त्यांच्या प्ले स्टोअर वरुन तासाभरात ते अॅप हटवले होते. (Google from the Play Store ) अशी माहिती समोर आली होती.