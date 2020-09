पूनम पांडे लग्नाच्या १३ दिवसांतच घेणार पती सॅम बॉम्बेसोबत घटस्फोट, म्हणाली 'सॅमने माझा गळा दाबला आणि..'

मुंबई- अभिनेत्री-मॉडेल पूनम पांडेने लग्नाच्या १३ दिवसांतंच पती सॅम बॉम्बेसोबत घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २२ सप्टेंबर रोजी पूनमने पती सॅम विरोधात एफआयआर दाखल केली होती. दोघेही हनीमूनसाठी गोव्याला गेले होते तिथेच त्या दोघांमध्ये मोठं भांडण झालं. पूनमने पोलिसांत तक्रार केल्याने पती सॅमला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला आता जामीन देखील मिळाला आहे. हे ही वाचा: रकुलप्रीत सिंहने स्विकारले एनसीबीचे समन्स, चौकशीसाठी उद्या राहणार हजर पूनम पांडे काही दिवसांपूर्वीच सॅम बॉम्बेसोबत एअरपोर्टवर डोक्यात सिंदूर, हातात लाल चुडा आणि गळ्यात मंगळसूत्र या लूकमध्ये दिसून आली होती. दोघांनी सोशल मिडियावर त्यांचे लग्नाचे, मेहेंदीचे फोटो शेअर केले होते. १० सप्टेंबरला दोघांनी त्यांच्या लग्नाची घोषणा सोशल मिडियाच्या माध्यमातून केली होती. इतकंच नाही तर पूनमने त्यांच्या या फोटोसोबत सात जन्म तुझीच साथ पाहिजे असं देखील सॅमला टॅग करत म्हटलं होतं. मात्र सात जन्मांचं काय घेऊन बसलात इथे तर दोन आठवड्यातंच पूनमने त्यांचं वैवाहिक जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतलाय. पूनम आणि सॅम दोन वर्षांपासून लीव्ह इनमध्ये होते. पूनमने या सगळ्या प्रकरणावर आता मौन सोडलंय. पूनमचं म्हणणं आहे की ती सुरुवातीपासूनंच अपमानकारक रिलेशनशिपमध्ये होती. ETimes सोबत बोलताना पूनमने सांगितलं की ती सॅमसोबतचं तिचं लग्न तोडणार आहे. ती म्हणाली, 'सॅम आणि माझ्यात मोठं भांडण झालं जे टोकापर्यंत गेलं आणि सॅमने मला मारायला सुरुवात केली. त्याने माझा गळा दाबला आणि मला वाटलं की मी आता मरेन. त्याने माझ्या चेह-यावर मारलं. माझे केस खेचले, माझं डोकं पकडून बेडच्या टोकावर आपटलं. त्याने मला गुडघ्याच्याो जोराने बसवलं आणि माझा छळ केला.' पूनमने सांगितलं की कशाप्रकारे ती स्वतःला त्यातून सोडवून खोलीतून पळून गेली. 'हॉटेलच्या लोकांनी पोलिसांना बोलवलं आणि त्याला घेऊन गेले. मी त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. सुरुवातीपासूनंच मी त्याच्यासोबत अब्युझिव रिलेशनशिपमध्ये आहे. आणि आता मी निर्णय घेतला आहे की मी हे लग्न तोडून घटस्फोट घेणार आहे.' poonam pandey open up about fight with husband sam bombay tell she will end her marriage

