By

Jai Siya Ram Song Adipurush Movie New Song News: आदिपुरुष सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. आदिपुरुष सिनेमा आता अवघ्या काही दिवसात प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. आता आदिपुरुष सिनेमातलं नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलंय. राम सिया राम असं या गाण्याचं नाव असून या गाण्यात सीतेच्या आठवणीत विरहाच्या भावनेत व्याकुळ झालेले प्रभू श्रीराम दिसतात. हे गाणं पाहून डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहत नाही.

(Prabhas, Kriti Sanon long to reunite in stunning jai Siya Ram song in adipurush)