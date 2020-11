प्रभुदेवा दुसरं लग्न करण्याच्या तयारीत? जाणून घ्या कोणाला करतायेत डेट

मुंबई- दिग्दर्शक, अभिनेता आणि कोरिओग्राफर प्रभुदेवा सध्या चर्चेत आहेत ते त्यांच्या रिलेशनशिपमुळे. प्रभुदेवा पुन्हा एकदा प्रेमात पडले असल्याची चर्चा आहे. ते लवकरच दुसरं लग्न करण्याच्या तयारीत आहेत. एक ग्रुप डान्सर म्हणून करिअरची सुरुवात करणारे प्रभुदेवा आजच्या घडीला केवळ साऊथ सिनेमांमधीलच नाही तर बॉलीवूडमधील देखील टॉपचे कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शकांपैकी एक आहेत. प्रभुदेवा यांनी २०११ मध्ये अधिकृतरित्या पत्नी रामलता पासून घटस्फोट घेऊन वेगळे झाले होते. हे ही वाचा: हृतिक रोशनच्या बहिणीचा डान्स पाहिलात का? प्रभुदेवा यांच्याविषयी आता अशी चर्चा आहे की ते पुन्हा एकदा रिलेशनशिपमध्ये आहेत. ई-टाईम्सने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय, प्रभुदेवा आत्ता त्यांच्या भाचीला डेट करत आहेत आणि लवकरंच ते तिच्यासोबत लग्न करण्याच्या तयारीत आहेत. या बातम्यांवर अजुनतरी प्रभुदेवा यांच्याकडून अधिकृतरित्या कोणतीही अनाऊंसमेंट आलेली नाही.तसंच त्यांच्या टीमकडूनही या माहितीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. प्रभुदेवा आणि त्यांची पत्नी रामलता यांच्यामध्ये वादविवाद सुरु झाल्यानंतर ते दोघेही वेगळे झाले होते. त्यांचं नाव साऊथ सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री नयनतारा हिच्याशी देखील जोडलं गेलं होतं. ज्यावेळी प्रभुदेवा यांचं नयनताराशी नाव जोडलं जात होतंं तेव्हा ते रामलतासोबत विवाहबंधनात होते आणि त्यांना तीन मुलं देखील होती. असं असूनदेखील ते नयनतारावर प्रेम करत होते. मात्र दोघांची रिलेशनशिप फार काळ टिकू शकली नाही आणि ते वेगळे झाले. prabhu deva to tie the knot again all set to marry for the second time

