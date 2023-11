By

अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही महाराष्ट्राची हास्यजत्रेमुळे सध्या घराघरात पोहोचली आहे. याआधी प्राजक्ताने जुळुन येती रेशीमगाठी, नकटीच्या लग्नाला अशा मालिकांमधून प्रेक्षकांचं प्रेम मिळवलंय. प्राजक्ता सोशल मीडियावर तिच्या आयुष्यातले विविध अपडेट्स शेअर करत असते.

नुकताच प्राजक्ताने एक व्हिडीओ शेअर केलाय. या व्हिडीओत प्राजक्ताने तिच्या भाचीसोबतचा एक व्हिडीओ शेअर केलाय. काय आहे हा व्हिडीओ. जाणून घ्या.

(prajakta mali cute video viral with her niece on instagram)

प्राजक्ता आत्तू - भाचीमधला गोड संवाद

प्राजक्ता माळीने एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. या व्हिडीओत प्राजक्ताची भाची तिला म्हणते, "तुला असं मागून करता येत नाही का?" प्राजक्ता तिला नाही म्हणते. पुढे भाची तिचे केस विंचरत असते.

प्राजक्ता तिला म्हणते,"गुंता काढ हा माझ्या केसातला नीट", त्यावर भाची म्हणते, "गुंताच काढते गं. छान काढते हा आत्तू." आत्या - भाचीचा हा गोड संवाद सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.

म्हणून भाची माझे केस विंचरते, प्राजक्ताचा खुलासा

मला मानेवरचे केस नीट विंचरता येत नसावेत, असं तीला वाटतं. म्हणून मी बाहेर जाताना आणि बाहेरून आल्यावर ती माझे केस विंचरते. म्हणून मी घरातून जायची आणि यायची ती वाट बघते..Video काढतेय कळलं की लपते. (मध्ये काय बोललीस ते मलाही नाही कळलय अजून) शिवप्रिया होगं आत्तू ही तिची आवडती लाईन आहे.

प्राजक्ताचं वर्कफ्रंट

सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे प्राजक्ता सध्या महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोचं सुत्रसंचालन करतेय. याशिवाय प्राजक्ताचा काहीच दिवसांपुर्वी तीन अडकून सीताराम हा मराठी सिनेमा रिलीज झाला. हा सिनेमा बॉक्स ऑफीसवर तितका चालला नाही तरीही प्रेक्षकांना हा सिनेमा खुप आवडला.

प्राजक्ताने काहीच दिवसांपुर्वी जुळून येती रेशीमगाठी मालिकेला १० वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल मालिकेची आठवण जागवली होती.