Prajakta Mali: मलाच त्याला प्रपोज करावं लागलं, कारण.. प्राजक्तानं सांगितली पहिल्या प्रेमाची खास आठवण..

Prajakta Mali: मराठीमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चेत असते. लोकप्रिय अभिनेत्री, डान्सर, निवेदिका प्राजक्ता माळी हिचं प्रचंड फॅन फॉलोइंग आहे. तिचा सिनेमा असो किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील काही घडामोडी, ती सतत प्रकाशझोतात असते.

नुकतच तिने प्राजक्तराज हा तिचा ज्वेलरी ब्रॅण्डही सुरु केला आहे. अभिनय, व्यवसाय आणि अध्यात्म अशा विविध गोष्टी सध्या ती हाताळत आहे. तिचे अनेक चित्रपट सध्या प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहे.

त्यात प्राजक्ता आणि प्रेम हे एक वेगळच समीकरण आहे. मध्यंतरीही तिने तिच्या गुरूंना लग्न करावं की नाही याबाबत विचारलं होतं. तेव्हाही ती चर्चेत आली होती. आता मात्र तिने थेट प्रेमावर भाष्य केले आहे. नुकत्याच एका मुलाखतीत ती आपल्या पहिल्या प्रेमाविषयी बोलली आहे.

प्राजक्ताने नुकतंच ‘लोकमत फिल्मी’ला एक मुलाखत दिली. यावेळी तिने पहील्या प्रेमाबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. यावेळी, 'तू पहिल्यांदा कोणाला प्रपोज केलं होतं', असा प्रश्न विचारण्यात आला.

त्यावर प्राजक्ताने एक भन्नाट उत्तर दिले. ती हसत हसत म्हणाली, 'मी प्रपोज नक्कीच केलं आहे. किंबहुना मलाच त्याला प्रपोज करावं लागलं, कारण माझ्या आजूबाजूला जी मुलं होती ती फारच साधी, सरळ होती', अशा शब्दात तिने आपली पहील्या प्रेमाची आठवण सांगितली.

पुढे ती म्हणाली, 'मी त्यांना डायरेक्ट प्रपोज केलं नव्हतं. तू बरा वाटतोस, चल मग बघू काही होतंय का, असं मी त्याला म्हटलं होतं,' असा किस्सा तिने सांगितला.

प्राजक्ता माळी सध्या 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या विनोदी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत आहे. याशिवाय तिचा एक चित्रपट प्रदर्शनसाठी सज्ज असून लवकरच तो प्रेक्षकांसमोर येईल अशी चर्चा आहे. सोबतच प्राजक्ता आता एक उद्योजिका म्हणूनही नवी ओळख मिळवत आहे.