'आश्रम 2' प्रदर्शनाआधीच वादाच्या भोवऱ्यात, करणी सेनेच्या नोटीसला प्रकाश झा यांचं उत्तर

मुंबई- अभिनेता बॉबी देओल याची आगामी ‘आश्रम 2’ ही वेब सीरिज प्रदर्शनापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. करणी सेनेने प्रकाश झा यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आल्याचं या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलंय. ‘आश्रम’ या वेब सीरिजच्या माध्यमातून बॉबी देओलने डिजिटल विश्वात पदार्पण केलं असून त्याची ‘आश्रम 2’ ही नवीन सीरिज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हे ही वाचा: ट्रान्सजेंडरला पाठिंबा देत अक्षय कुमारने शेअर केला व्हिडिओ, म्हणाला 'अब हमारी बारी' करणी सेनेच्या राज्य संघटनेचे सरचिटणीस सुरजित सिंह यांनी प्रकाश झा यांना ही कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. तसंच प्रकाश झा यांच्यासोबत ‘एमएक्स प्लेअर’ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मलादेखील नोटीस बजावली आहे. 'आश्रम' या वेब सीरिजमधून धार्मिक परंपरा, प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा आणि आश्रम धर्म यांच्याविषयी चुकीचा समज परसवला जात असल्याचं करणी सेनेने त्यांच्या कायदेशीर नोटीसमध्ये म्हटलंय. करणी सेनेच्या या नोटीसला आता दिग्दर्शक प्रकाश झा यांनी उत्तर दिलं आहे. प्रकाश झा यांनी कायदेशीर उत्तर न देता एक स्टेटमेंट रिलीज केलं आहे. “त्यांनी केलेल्या मागणीवर उत्तर देणारा मी कोणी नाही. या सीरिजच्या पहिल्या सीजनला ४०० मिलिअन व्ह्युज मिळाले होते. मला वाटतं कोणताही निर्णय घेण्यासाठी प्रेक्षक समर्थ आहेत. त्यामुळे हा विषय आपण प्रेक्षकांवरच सोडून देऊयात. तेच योग्य तो निर्णय घेतील”, असं प्रकाश झा म्हणाले. नुकताच ‘आश्रम 2- द डार्क साइड’ या वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. या ट्रेलरमध्ये हिंदू चालीरिती आणि आश्रम व्यवस्थेविषयी भाष्य करण्यात आलं होतं. ‘आश्रम’ या वेब सीरीजमध्ये बॉबी देओल व्यतिरिक्त अदिती पोहनकर, चंदन रॉय सान्याल, दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयंका, अध्ययन सुमन हे कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकेत झळकणार आहेत. ही वेबसीरिज ११ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ट्रेलर पाहुन प्रेक्षकांमध्ये याविषयी आणखीनंच उत्सुकता निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. prakash jha responds of karni sena legal notice for his web series ashram

Web Title: prakash jha responds of karni sena legal notice for his web series ashram 2