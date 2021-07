By

बॉलिवूडची 'देसी गर्ल' अर्थात अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने Priyanka Chopra मुंबईतील वर्सोवा, अंधेरी या भागातील दोन फ्लॅट विकले आहेत. प्रियांकाने हे दोन्ही फ्लॅट्स ७ कोटी रुपयांना विकले आहेत. २६ मार्च २०२१ रोजी फ्लॅट्स विक्रीचा करार नोंदविला गेला. त्यातील एक फ्लॅट ३ कोटी तर दुसरा ४ कोटी रुपयांना विकला गेला. (Priyanka Chopra Jonas sells two flats in Mumbai for Rs 7 crore slv92)

Zapkey.com ने दिलेल्या माहितीनुसार, ८८८ चौरसफूट आणि १२१९ चौरस फुटांचे हे दोन फ्लॅट्स होते. अंधेरीतील एका इमारतीतील सातव्या मजल्यावर हे दोन्ही फ्लॅट्स होते. याआधी फेब्रुवारी २०२० मध्ये प्रियांकाने अंधेरीतील लोखंडवाला कॉम्प्लेक्समधील करण अपार्टमेंट २ कोटी रुपयांना विकला होता. विशेष म्हणजे, बॉलिवूडची 'धकधक गर्ल' अर्थात अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने हिनेसुद्धा त्याच इमारतीतील तिचे दोन फ्लॅट्स ८.१८ कोटी रुपयांना विकले होते.

गायक निक जोनासशी लग्न केल्यानंतर प्रियांका लॉस एंजिलिसला राहायला गेली. प्रियांका सध्या विविध हॉलिवूड प्रोजेक्ट्समध्ये व्यग्र असून युकेमध्ये तिचं शूटिंग सुरू आहे. लॉस एंजिलिसमध्येही प्रियांका-निकचं २० दशलक्ष डॉलर्सचं घर आहे.

'पिंकविला'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईतील जुहू इथलं प्रियांकाचं घर नुकतंच अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसने विकत घेतलं आहे. २०१८ मध्ये निकशी लग्न करण्यापूर्वी प्रियांका याच घरात राहत होती. या फ्लॅटची किंमत ७ कोटी रुपये इतकी आहे.