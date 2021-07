कठीण काळात बहीण शिल्पा शेट्टीसाठी शमिताची खास पोस्ट

By

अश्लील चित्रफीतप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या Shilpa Shetty जुहू इथल्या घरी छापा घातला. पोलिसांनी यावेळी शिल्पा शेट्टीचा जबाब नोंदवून घेतला. पतीची अटक आणि इतर सर्व घडामोडी होत असताना या कठीण काळात बहीण शमिता शेट्टीने शिल्पाला Shamita Shetty आधार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शमिताने सोशल मीडियावर शिल्पासाठी खास पोस्ट लिहिली आहे. 'ही वेळसुद्धा निघून जाईल', असं त्यात शमिताने म्हटलंय. शिल्पाचा 'हंगामा २' हा चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या चित्रपटाचं पोस्टर शेअर करत शमिताने शिल्पासाठी काही खास ओळी लिहिल्या आहेत. (Shamita Shetty shares note of support for Shilpa Shetty after Raj Kundras arrest slv92)

शमिता शेट्टीची पोस्ट-

'१४ वर्षांनंतर तुझा 'हंगामा' हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय. त्यासाठी तुला खूप शुभेच्छा. मला माहितीये, तू आणि चित्रपटाच्या टीमने खूप मेहनत घेतली आहे. माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि मी तुझ्यासोबत नेहमी राहीन. आयुष्यात तू अनेक चढउतारांचा सामना केलास आणि एक गोष्ट मी ठामपणे सांगू शकते की त्यातून तू खंबीरपणे वर आलीस. ही वेळसुद्धा निघून जाईल. चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमला शुभेच्छा', असं शमिताने लिहिलं.

काय आहे राज कुंद्रा प्रकरण?

राज कुंद्राने आर्म्स प्राइम मीडिया ही कंपनी स्थापन केली होती. त्याद्वारे त्याने 'हॉटशॉट' हे अॅप लाँच केलं होतं. हे अॅप लंडन इथल्या केनरिन या कंपनीला विकले होते. मात्र राज कुंद्राच्या विआन इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या माध्यमातून हे अॅप चालवले जात होते. या अॅपद्वारे पॉर्न चित्रफितींची निर्मिती आणि प्रसारण केले जात होते, असा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टीसुद्धा विआन इंडस्ट्रीज कंपनीत एक संचालक होती. त्यामुळे या गुन्ह्यात शिल्पा शेट्टीचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.