Priyanka Chopra: प्रियंका चोप्रानं आपली मुलगी मालती चोप्रा जोनस सोबत काही खास फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोत मुलीसोबत प्रियंका स्विमिंग पूलच्या किनारी क्वालिटी टाईम घालवताना दिसत आहे. मात्र मुलीच्या या फोटोसोबत प्रियंकानं हे सिद्ध करुन दाखवलं की ती टिपिकल भारतीय आई आहे. या फोटोंमधून तरी काहीसे असेच दिसत आहे.(Priyanka Chopra Typical Indian Mother, Photo with her baby girl proved the statement)

प्रियंका चोप्रानं मुलगी मालतीसोबत तिचे दोन फोटो शेअर केले आहेत,ज्यामध्ये एकात मालती आईच्या कुशीत विसावलेली असताना समोरच्या सुंदर नजाऱ्याचा आनंद घेताना दिसत आहे. प्रियंकाने मुलीचा आणखी एक फोटो शेअर केला आहे,ज्यामध्ये प्रियंकाच्या तोंडावर मुलीनं तिचे चिमुकले पाय आरामात टेकले आहेत. अर्थात या दोन्ही फोटोत एक गोष्ट नजरेस पडतेय जिच्यावर राहून राहून लक्ष जात आहे. प्रियंकाच्या मुलीच्या हातात बांधलेला काळा धागा आणि पायात काळ्या मण्यांची पैंजण. सोन्याच्या आणि काळ्या मण्यांनी बनवलेले पैंजण हार्ट शेपमध्ये आहेत,ज्यावर सगळ्यांच्याच नजरा खिळल्या आहेत.

आता आपल्या देशात प्रत्येक आई आपल्या बाळाला वाईट नजरेपासून वाचवण्यासाठी हातात आणि पायात काळा धागा बांधतेआणि कुणी त्याच धाग्यात काळे आणि सोन्याचे मणी गुंफुंनही तो बांधतात. तसं पाहिलं तर प्रियंकाने आतापर्यंत मुलीचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. पण यावेळी तिनं आपल्या मुलीला वाईट नजरांपासून वाचवण्यासाठी जे केलं त्यावर सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या अन् प्रत्येकाला प्रियंकाचे कौतूक वाटले.

अखेर प्रियंकाने हे सिद्ध केले की भले ती तिच्या व्यावसायिक आयुष्यात सुपरबिझी आहे पण प्रश्न जेव्हा कुटुंबाचा येतो तेव्हा तिथे तिचं काम ती दुय्यम स्थानी नेते. आणि कुटुंबाला प्रथम प्राधान्य देते. सध्या प्रियंका तिचं आईपण एन्जॉय करताना दिसत आहे. आणि हे खरंच आहे हे तिनं शेअर केलेल्या लेटेस्ट फोटोतून कळत आहे.

प्रियंकाच्या कामाविषयी बोलायचं झालं तर ती लवकरच बॉलीवूडमध्ये कमबॅक करत आहे. बोललं जात आहे की प्रियंका चोप्रा फरहान अख्तरचा आगामी सिनेमा 'जी ले जरा' मध्ये मुख्य भूमिकेत आहे,आणि तिच्यासोबत आलिया भट्ट आणि कतरिना कैफही दिसणार आहेत.