प्रियांका चोप्राच्या 'द व्हाइट टायगर'ला ऑस्कर नामांकन 

बॉलिवूडची 'देसी गर्ल' अर्थात अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा आणि तिचा पती निक जोनास यांनी मिळून सोमवारी ऑस्कर २०२१ ची नामांकनं जाहीर केली. या यादीत प्रियांकाच्या 'द व्हाइट टायगर' या चित्रपटाचाही समावेश आहे. प्रियांका चोप्रा आणि राजकुमार राव यांचा हा चित्रपट या वर्षाच्या सुरुवातीला नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला होता. यामध्ये अभिनेता गौरव आदर्शसुद्धा मुख्य भूमिकेत होता. 'द व्हाइट टायगर' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले या विभागात नामांकन मिळालं आहे. विशेष म्हणजे प्रियांकाने स्वत:चं या चित्रपटाचं नामांकन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे तिचा आनंद द्विगुणीत झाला. नंतर तिने आणि राजकुमार रावने फोटो पोस्ट करत सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त केला. 'आम्हाला ऑस्करमध्ये नामांकन मिळालं आहे. 'द व्हाइट टायगर' चित्रपटाची टीम आणि रमीन यांना खूप शुभेच्छा. चित्रपटाचं नामांकन जाहीर करताना मला खूप आनंद झाला. तुम्हा सर्वांचा मला खूप अभिमान आहे', असं प्रियांकाने ट्विट करत लिहिलं.

प्रियांका आणि राजकुमारच्या या पोस्टवर चाहत्यांकडून आणि सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होऊ लागला. सर्वोत्कृष्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले विभागात प्रियांकाच्या या चित्रपटासोबतच 'द फादर', 'नोमॅडलँड', 'वन नाइट इन मियामी' यांनासुद्धा नामांकन मिळालं आहे. आता यात कोणता चित्रपट बाजी मारणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

We just got nominated for an Oscar! Congratulations Ramin and team #TheWhiteTiger.

Somehow announcing the nomination myself made it so much more special. So so proud @_GouravAdarsh @RajkummarRao #RaminBahrani

(1/2) pic.twitter.com/btgCgOJ67h

