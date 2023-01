Radhika Apte: चुकूनही माझ्या नादी लागू नका.. फोटो शेयर करत राधिका आपटेचा थेट इशारा..

radhika apte says Do not mess with me: बॉलीवुडमध्ये जिच्या नावाचा दबदबा आहे आणि जिच्या चित्रपटांची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात अशी राधिका आपटे कायमच चर्चेत असते. इंडस्ट्रीत तिच्या नवनवीन भूमिका, धाडसी प्रयोग आणि बोल्डनेस बाबत साऱ्यांनाच ठाऊक आहे, किंबहुना ती तिच्या बोल्ड अभिनयासाठी ओळखली जाते. बऱ्याचदा तिला अनेकांनी ट्रोल करण्याचाही प्रयत्न केला गेला, पण राधिकाने तोडीस तोड उत्तर देत सर्वांची बोलती बंद केली.. आता तर तिने थेट माझ्या नादी लागू नका असा इशारा दिला आहे.

(radhika apte shared childhood karate Taekwondo photos and said Do not mess with me)

हेही वाचा: Jui Gadkari: पडद्यामागेही नातं बापलेकीचं.. अभिनेत्री जुई गडकरीने सांगितली खास आठवण..

राधिकाने अनेक प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. राधिकाने आजवर 'बदलापूर', 'हंटर', 'पॅड मॅन', 'पारचड', 'लस्ट स्टोरीज', 'माझी' यासारखे अनेक दर्जेदार चित्रपट केले आहेत. तिच्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनावर पडली आहेच पण तिच्या व्यक्तिमत्वानेही सर्वांना प्रभावित केले आहे. ती प्रचंड स्पष्टव्यक्ती आहे. तिच्यावर होणाऱ्या टीकेलाही तिने कायम सडेतोड उत्तरं दिली आहेत. पण याचं मूळ कुठेतरी तिच्या बालपणात आहे.

हेही वाचा: Rakhi Sawant: मै शादीशुदा हू.. म्हणत राखी सावंतचा नवा ड्रामा.. म्हणाली, माझ्यापासून जरा..

राधिकाने आज एक तिच्या लहानपणीचा फोटों शेयर केला आहे. या फोटोमध्ये राधिका प्रचंड गोड दिसत आहे. हा फोटो तिच्या कराटे क्लास मधला दिसतो आहे. सोबत इतर काही मित्र आणि तिचे शिक्षक असा हा कराटे ची पोज देतानाचा फोटो आहे.

हेही वाचा: दुधदुभते मुबलक हवे....मग हे नक्कीच वाचा

राधिकाने या फोटोला भन्नाट कॅप्शं दिले आहे. कराटे खेळत असल्याने तिने थेट सर्वाना इशारा दिला आहे. 'माझ्याशी पंगा घेऊ नका..' असं ती म्हणाली आहे. तिचा हा फोटो सध्या बराच व्हायरल होत आहे. राधिका नुकतीच 'मोनिका ओ माय डार्लिंग' चित्रपटात झळकली होती. सध्या ती चित्रीकरणात व्यस्त असून लवकरच तिचा नवा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.