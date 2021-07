'राजनं नव्हे शिल्पानं सुचवलं नाव', आणखी एका अभिनेत्रीचा गौप्यस्फोट

मुंबई - राज कुंद्राच्या (raj kundra) बाबत प्रत्येक वेळी एक नवीन खुलासा बाहेर येतो आहे. त्यामुळे त्याच्याविषयी लोकांमध्ये वेगळ्या प्रकारची भावना तयार होताना दिसतो आहे. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा (shilpa shetty) या प्रकरणात काही सहभाग आहे का हे तपासण्यासाठी पोलिसांनी तिला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. यापूर्वी तिच्या घरावर छापाही टाकण्यात आला होता. आता राज आणि शिल्पाचे बँक अकाउंट सील करण्यात आले आहे. दरवेळी होणारा नवीन खुलासा यामुळे हे प्रकरण वेगळ्या दिशेनं जात असल्याचे दिसून येत आहे. (raj kundra adult video case celina jaitley reacts on connection with his app says shilpa shetty approached me yst88)

राजच्या या पॉर्नोग्राफी (pornography) प्रकरणात आतापर्यत अनेक अभिनेंत्रीची नावं आली आहे. त्यात पुनम पांडे, शर्लिन चोप्रा, सौम्या अली आणि आता सलिना जेटली (celinaj jetlie). त्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे. अभिनेत्री सलिनानं एक मोठा खुलासा केला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हॉटशॉट अॅप्समध्ये काम करण्यासाठी राजनं अनेक अभिनेत्रींना ऑफर दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी एक अभिनेत्री म्हणजे सेलिना जेटली ही आहे. अशा माहितीनं सेलिनाच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

बॉलीवूडच्या वेगवेगळ्या अभिनेत्रींना राजनं अप्रोच केला होता. त्यापैकी काही नावं समोर आली आहेत. नेहा धुपिया, किम शर्मा, नोरा फतेही, सेलिना जेटली अशी ती नावं आहेत. आता सेलिनाच्या प्रवक्त्यानं एक माहिती दिली आहे. जेव्हा राजला अटक झाली तेव्हा त्याच्या अॅपमध्ये सेलिनाला काम करण्यासाठी ऑफर देण्यात आली होती. अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र सेलिनाच्या त्या प्रवक्त्यानं ही माहिती खोटी असल्याचं सांगितलं आहे. मला एका अॅपमध्ये काम करण्याची ऑफर आली होती. मात्र ती राज कुंद्राच्या अॅपविषयी नव्हती.

माध्यमांमध्ये सुरु असलेल्या चर्चेनुसार, सेलिनाला राजनं नव्हे तर शिल्पानं जेएल स्ट्रीम्ससाठी काम करण्याची ऑफर दिली होती. शिल्पाच्या मतानुसार ते एक डिसेंट अॅप आहे. ते प्रोफेशनल लोकांसाठी आहे. प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार सेलिनाला अद्याप राजचं अॅप काय आहे हे माहिती नाही.