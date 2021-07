'मी काय राज कुंद्रा आहे का?'; राज ठाकरे यांच्या या वक्तव्याची चर्चा तर होणारच!

By

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (raj thackeray) हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे नेहमी चर्चेत असतात. नुकतीच राज ठाकरे यांच्या एका वक्तव्यांची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे.राज ठाकरे पुण्यातील कार्यालयात दाखल झाल्यानंतर काही फोटोग्राफ त्यांचा फोटो काढत होते त्यावेळी राज ठाकरे म्हणाले, 'मी काय राज कुंद्रा आहे का? माझे फोटो का काढत आहात?' त्यांचे हे वाक्य ऐकून तेथील उपस्थित सर्व जण हसायला लागले. पॉर्नोग्राफी व्हिडिओ तयार करणे आणि ते आपल्या एका वेगळ्या अॅपच्या माध्यमातून पोहचविणे याप्रकरणी राज कुंद्रा (raj kundra) अटकेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या या प्रकरणावरुन जोरदार चर्चा होताना दिसतेय. याविषयीवर राज ठाकरे यांच्या मिश्किल टोल्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. (raj thackeray says to cameraman am i raj kundra)

राज ठाकरे सध्या तीन दिवसीय पुणे दौऱ्यावर आहेत. काही दिवसांपुर्वी पुण्यात तीन दिवस बैठका घेणार असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार २८ ते ३० जुलै असा दौरा नियोजित आहे.

बुधवारी कसबा, पर्वती आणि हडपसर विधानसभा मतदार संघातील पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात येतील. तर, गुरुवारी शिवाजीनगर, कोथरूड आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदार संघातील तर शुक्रवारी खडकवासला आणि वडगांवशेरी विधानसभा मतदार संघातील पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होतील, असे वसंत मोरे आणि बाबू वागसकर यांनी सांगितले. यामध्ये शाखा अध्यक्ष, उप विभाग अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहे.

