मुंबई - पॉर्नोग्राफी व्हिडिओ तयार करणे आणि ते आपल्या एका वेगळ्या अॅपच्या माध्यमातून पोहचविणे याप्रकरणी राज अटकेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या या प्रकरणावर जोरदार चर्चा होताना दिसतेय. मात्र त्याला न्यायालयानं अद्याप दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे त्याची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. राजबरोबर त्याच्या एका सहकाऱ्याचा रियॉन थॉर्पचाही जामीन न्यायलयान फेटाळला आहे. याशिवाय राजच्या प्रकरणात आणखी एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. ( high Court rejects bail pleas of Raj Kundra and Ryan Thorpe in pornography case yst88)

पॉर्न फिल्म तयार करणं आणि ती व्हायरल करणं असा गंभीर आरोप राजवर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोपही करण्यात आले आहे. त्यामुळे राजचे पाय आणखी खोलात रुतल्याची शक्यता आहे. त्याच्या या प्रकरणाचा फटका पत्नी शिल्पालाही बसला आहे. तिलाही चौकशीला सामोर जावं लागणार आहे. आता तिची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे त्यांचे बँक अकाउंटसही सील करण्यात आले आहे.

राज हा त्याच्या पॉर्नोग्राफी व्हिडिओ शेयर करण्यासाठी जे अॅप वापरत होता त्याच्या माध्यमातून त्याला तब्बल 34 कोटी कमवायचे होते. अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतर जी प्रतिक्रिया दिली होती त्यात त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, आमच्याकडे राजच्या विरोधात सबळ पुरावे आहेत. त्यानुसार राज कुंद्रा प्रकरणात सातत्यानं वेगवेगळी माहिती समोर येताना दिसते आहे.

राजनं हॉटशॉट नावाच्या अॅपच्या जाहिरातीसाठी मोठी रक्कम मोजली होती. ती होती 34 कोटी इतकी. एका पोलीस अधिकाऱ्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यांना कुंद्राच्या फोनमधून वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मिळाली आहे. जी तपासात अतिशय महत्वाची आहे. क्राईम ब्रँचनं असंही सांगितलं आहे की, रेड युट्युब चॅनेल, यु पॉर्न मोबाइल आणि फ्रॉन सहित काही प्रमुख पॉर्न वेबसाईटवर त्या अॅपची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती.