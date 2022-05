कान्स मध्ये जाणारा मामे खान ठरला पहिला लोककलावंत.. कोण आहे हा मामे ?

Cannes 2022 : फ्रान्स येथेहोणाऱ्या ७५ व्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्याचा बहुमान प्रथमच एका लोककलावंताला मिळाला आहे. राजस्थानी गायक मामे खान (mame khan) यांनी मंगळवारी कान्सच्या रेड कार्पेटवर पाऊल ठेवत, कान्स मध्ये जाणारा भारतातील पहिला लोककलाकार म्हणून इतिहास घडवला.

मामे खान हे उत्कृष्ट गायक आहेत. शिवाय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या indian contingent मध्येही ते सहभागी आहेत. मामे यांच्यासह या महोत्सवात आर माधवन, रिकी केज, प्रसून जोशी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शेखर कपूर आणि अनुराग ठाकूर हे कान्समध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहेत . (Rajasthani singer Mame Khan is the first folk artist from India to walk the Cannes Red Carpet)

मामे खान यांनी आजवर 'लक बाय चान्स', 'आय ऍम', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'मान्सून मँगोज', 'मिर्झिया' आणि 'सोनचिरिया' यासह अनेक बॉलिवूड चित्रपटांसाठी पार्श्वगायन केले आहे. कोक स्टुडिओ मधील गायक अमित त्रिवेदीसोबत त्यांनी केलेले सादरीकारण विशेष गाजले होते. यावेळी मामे यांनी पारंपारिक राजस्थानी पोशाख परिधान केला होता. उत्तम भरतकाम केलेले निळ्या रंगाचे जॅकेट आणि गुलाबी कुर्ता आणि डोक्यावर राजस्थानी फेटा असा खास पेहराव त्यांनी केला होता. मामे यांच्यासाठी अंजली चक्रवर्ती हिने हा पोशाख खास डिझाइन केला होता.

तमन्ना भाटिया, नयनतारा, पूजा हेगडे, ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पदुकोण, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एआर रहमान, हिना खान, हेली शाह यांसारखे अनेक दिग्गज या (caness 2022) प्रतिष्ठित चित्रपट महोत्सवात सहभागी होणार आहेत. विशेष म्हणजे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या महोत्सवात भारतीयांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेतली आहे.