Rajshri Deshpande: 'सेक्रेड गेम्स'नंतर मला 'तसले'च रोल होतात ऑफर!

Rajshri Deshpande says she only got calls for controversial films : भारतीय ओटीटी विश्वामध्ये ज्या सीरिजनं प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळवला त्या सेक्रेड गेम्सची गोष्टच वेगळी आहे. नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या या मालिकेनं नेटकऱ्यांना जाम खूश केले. नेटफ्लिक्सची ओळखही या मालिकेमुळेच झाली. आज नेटफ्लिक्स भारतामध्ये ज्या स्थानावर आहे त्यात सेक्रेड गेम्सचे योगदान मोठे आहे.

विक्रम चंदा यांच्या सेक्रेड गेम्स नावाच्या कादंबरीवर आधारित या मालिकेचे दिग्दर्शन बॉलीवूडचा प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी केले होते. त्यात नवाझुद्दीन सिद्धिकी, सैफ अली खान, राधिका आपटे, पंकज त्रिपाठी यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. यासगळ्यात आणखी एका अभिनेत्रीनं प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्या अभिनेत्रीचे नाव राजश्री देशपांडे. या अभिनेत्रीनं भलतेच बोल्ड सीन देत प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली होती.

Also Read - Adhik Shravan Maas : अधिक श्रावण मास चित्तशुद्धीचा पर्वकाळ

राजश्रीला सेक्रेड गेम्समुळे मोठी प्रसिद्धी मिळाली.त्यानंतर तिनं काही चित्रपट व मालिकांमधून कामही केले. काही महिन्यांपूर्वी तिची फायर बाय ट्रायल नावाची वेबसीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. सत्य घटनेवर आधारित ही मालिका चर्चेचा विषय ठरली होती. आता राजश्रीनं तिच्या एका मुलाखतीमधून केलेलं विधान अनेकांच्या प्रतिक्रियाचा विषय ठरतो आहे.

सेक्रेड गेम्सनंतर आपल्याला वेगवेगळ्या मालिका आणि चित्रपट यासाठी विचारणा झाली. मात्र त्यातून मी सेक्रेड गेम्समध्ये जी भूमिका साकारली होती, तशाच प्रकारच्या भूमिकेची ऑफर होती. अशी खंत राजश्रीनं व्यक्त केली आहे. निर्माते आणि दिग्दर्शक यांना माझ्याकडून त्याच प्रकारच्या भूमिका हव्या होत्या की काय, हाच प्रश्न मला पडला आहे. सेक्रेड गेम्स केल्यानंतर मी बरेच दिवस मुंबईही नव्हते.

मी एका एनजीओसोबत माझ्या गावी राहायला निघून गेले. जेव्हा सेक्रेड गेम्स सुरु होणार होता त्याचवेली माझी दुर्गा नावाची मल्याळम फिल्म देखील खूपच चर्चेत आली होती. त्यामुळे माझी प्रतिमा अशी झाली की, ही फक्त अंगप्रदर्शन आणि वादग्रस्त भूमिकाच करणारी अभिनेत्री आहे. ज्याचा मला खूप त्रास झाला. असेही राजश्रीनं त्या मुलाखतीमध्ये सांगितले.