Raju Srivastava Health Update: लोकांना आपल्या विनोदानं खळखळवून हसवायला लावणारे राजू श्रीवास्तव सध्या जीवन-मृत्यूशी झुंज देत आहेत. कितीतरी दिवसांपासून राजू श्रीवास्तव AIIMS इस्पितळात भरती आहेत. डॉक्टर्स त्यांना बरं करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. प्रत्येक दिवशी त्यांची तब्येत कधी गंभीर,कधी सुधारत असल्याच्या बातम्या कानावर पडत आहेत. कालच ते औषधांना प्रतिसाद देत असल्याचं कळालं आणि चाहत्यांचा जीव भांड्यात पडला पण तेवढ्यात आता पुन्हा AIIMS च्या संचालकांनी समोर येऊन त्यांच्या प्रकृतीविषयी अपडेट दिल्यानं पुन्हा सर्व वातावरण गंभीर झालं आहे.(Raju Srivastava health update:'he is critical and in ICU'-AIIMS Director randeep guleria)

AIIMS चे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी राजू श्रीवास्तव यांच्या प्रकृतीविषयी मोठी अपडेट दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की,''राजू श्रीवास्तव यांची प्रकृती गंभीर अवस्थेत आहे आणि ते सध्या आयसीयू मध्ये उपचार घेत आहेतटट. त्यांनी असं देखील म्हटलं आहे की,हा मुद्दा एक रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा वैयक्तिक विषय आहे, यावर आपण इतर कोणत्याही अधिक डिटेल्स सांगू शकत नाही.

राजू श्रीवास्तव यांच्या गंभीर प्रकृतीविषयी ऐकल्यावर त्यांचे चाहते मात्र पुन्हा टेन्शनमध्ये आले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच राजू श्रीवास्तव यांचा भाऊ दीपू श्रीवास्तव यांनी कॉमेडियनच्या प्रकृतीविषयी माहिती देताना राजू यांच्यात सुधारणा होत असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की-''एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी राजू यांना तपासलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, त्यांना जे इन्फेक्शन झालं होतं ते आता कमी झालं आहे''.

राजू श्रीवास्तव यांच्या तब्येतील सुधारणा झाल्यावर सर्वांनाच हायसे वाटले होते. पण आता पुन्हा राजू श्रीवास्तव यांची तब्येत बिघडल्यानं सर्वच चिंतेत पडले आहेत. त्यांचे चाहते त्यांना लवकरात लवकर बरं वाटावं यासाठी प्रार्थना करत आहेत. राजू यांच्या कुटुंबियांनी देखील त्यांना लवकर बरं वाटावं यासाठी पूजा ठेवली होती.

राजू श्रीवास्तव यांना दिल्लीतील एका हॉटेलात जीममध्ये वर्कआऊट करताना ट्रेडमिलवर हृद्यविकाराचा तीव्र झटका आला होता. त्यानंतर श्रीवास्तव यांना त्वरित AIIMS रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून त्यांच्या प्रकृतीत रोज चढ-उतार पहायला मिळत आहेत.

राजू श्रीवास्तव यांच्याविषयी बोलयाचं तर त्यांनी आपल्या विनोदानं लोकांचे नेहमीच मनोरंजन केले आहे. कॉमेडियन असण्यासोबतच राजू एक उत्तम अभिनेते देखील आहेत. पण लहानपणापासून कॉमेडी हे त्यांचे पॅशन असल्याने त्यांनी मेहनतीनं त्या क्षेत्रात आपलं नाव कमावलं. त्यांचे फॅन फॉलॉइंगही तगडं आहे. आता ते सगळेच आपल्या लाडक्या कलाकाराच्या प्रकृतीसाठी देवाकडे प्रार्थना करत आहेत.