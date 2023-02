Rakhi Sawant: माझा नवरा परत आला!. राखीचा ड्रामा संपला पण नेटकऱ्यांनी झाडलं, 'तुझी फालतूची नाटकं...'

Rakhi Sawant Wedding: सध्या राखी सावंत तिच्या लग्नासंबंधी बातम्यांमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असते. काही दिवसांपुर्वीच राखीच्या आईचं निधन झालं. राखीच्या आईच्या निधनानंतर पुन्हा एकदा राखीचं लग्न चर्चेत आलं. गेल्या काही दिवसांपासून राखी आणि आदिलचं लग्नाच प्रकरण फार गाजतंय. राखीने काही दिवसांपूर्वी आदिलवर गंभीर आरोप केलेले. "अगदी त्याला मी सोडणार नाही", अशा शब्दात बोलून राखी आदिलवर भडकली.

आता पुन्हा एकदा राखी चर्चत आली आहे. राखी नुकतीच मीडियासमोर आली. आणि तिने आदिलबद्दल पुन्हा एकदा एक खुलासा केला,"आता माझा आदिल माझ्याकडे परत आलाय. माझ्या आयुष्यात पुन्हा आनंद आलाय. आम्ही दोघे आता एकत्र येऊन खूप काम करणार आहोत. आमच्या दोघांचं नातं चांगलं आहे. आता कोणतीही गडबड होणार नाही. मी माझ्या नवऱ्याला बदनाम करणार नाही. तो माझाच आहे आणि माझ्याशिवाय तो कोणाकडे जाणार नाही"

राखीच्या या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी तिला चांगलं झोडलं आहे. "जेवढा पेट्रोलचा भाव बदलत नाही तेवढा तुझा आदिल बदलतो". "हा आदिल आहे कि WIFI जो सारखा येऊन जाऊन असतो", "राखी तू तुझ्या आदिलला घेऊन कोणत्या तरी गुहेत जा, तुझी रोजची नाटकं बघुन कंटाळा आला.." "हिची फालतूची नाटकं बंद होत नाहीत.." अशा कमेंट करत नेटकऱ्यांनी राखीला चांगलंच फैलावर घेतलं

गेल्या काही दिवसापुर्वी राखीनं प्रियकर आदिलसोबतच्या लग्नाचा खुलासा केला. व्हिडीओ आणि फोटो शेअर करून राखीने आदिलसोबत लग्न केल्याचा पुरावाही सादर केला. मात्र आदिलने याबद्दल बोलणं टाळलं. त्यामुळे तो या लग्नापासून खुश नसल्याचं बोललं जात होतं. त्यातच आदिलने शेवटी मौन सोडलं आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करून राखी सोबत झालेल्या लग्नाचा स्वीकार केला.

आता राखीच्या आयुष्यात आदिल परत आलाय. त्यामुळे आतातरी राखीचा सुखाचा संसार सुरु होईल, अशी तिच्या फॅन्सना आशा आहे. राखी जेव्हा बोलत होती तेव्हा तिच्या बाजूला बिग बॉस मराठी ४ मधला तिचा खास मित्र विकास सावंत सुद्धा उपस्थित होता