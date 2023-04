Rakhi Sawant Video: अबब..! राखी सावंतने एअरपोर्टवर केला नाश्ता अन् बसला ६०० रुपयांचा फटका.. काय घडलं बघा

Rakhi Sawant News: राखी सावंतचं नाव घेतलं कि आठवतं तो म्हणजे तिने केलेला ड्रामा. राखी सावंतने तिच्या आजवरच्या आयुष्यात अनेक ड्रामे केले. लग्न, आईचा मृत्यू, घटस्फोट, प्रेमभंगावर आधारित नवीन गाणं अशा अनेक गोष्टी मधल्या काळात राखीने केल्या.

राखीने आता एक नवीन ड्रामा केलाय. ते सुद्धा एअरपोर्टवर. राखीने एअरपोर्टवर वर असं काय केलं की तिला थेट ६०० रुपयांचा फटका बसला. आम्ही सांगतो.

(Rakhi Sawant had breakfast at the airport and was hit by Rs 600.. See what happened)

राखी सावंत कधी-कधी उपवास करत असल्याचे सांगते. कधीकधी ती म्हणते की तिचा उपवास तुटला आहे. आता राखीचा उपवास आहे कि नाही हे फक्त तिलाच माहित.

पण समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये ती विमानतळावरील एका रेस्टॉरंटमध्ये इडली-सांभार खाताना दिसत आहे. ती नाश्टा करत असल्याचे सांगत आहे.

इतकंच नाही तर ती ज्या दुकानातून खाद्यपदार्थ खरेदी करत आहे त्या दुकानदारालाही सांगते की तो खोटारडा करत आहे. का बाबा असं?

व्हायरल भयानीच्या इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये राखी सावंत दुकानदाराला म्हणते - एक वडा आणि एक इडली द्या. मी विमानतळावर नाश्ता करत आहे. यानंतर दुकानदार त्यांच्याकडे पैसे मागून 600 रुपये झाल्याचं सांगतो.

तेव्हा राखी म्हणते- तू काय वेडा झालाय का? एका ताटात एका इडलीसाठी आणि एका वड्यासाठी हा ६०० रुपये मागत आहे. तो मला मूर्ख बनवत आहे.

मात्र, या वेळी दुकानदार सांगतो की, फक्त इडली - वडा नाही तर तुम्ही या दुकानातून जी काही खरेदी केलंय त्याचं एकत्रित बिल केलंय. पण राखीला खात्री असते कि दुकानदार तिला मूर्ख बनवतोय.

यानंतर राखी सावंत नाश्ता करते. पण त्याआधी ती मोबाईल काढून काहीतरी वाचायला जाते. ती म्हणते काही चुकलं तर मला माफ कर. पण तिथे उपस्थित दुकानदार तिला रमझान मधील प्रार्थना म्हणून दाखवतो.

राखी दुकानदार सांगतो त्याप्रमाणे प्रार्थना म्हणायला लागते. त्यानंतर ती खायला लागते. यानंतर चाहत्यांनी तिचे कौतुक केले कारण राखीला येत नसूनही हे सर्व शिकण्याचा प्रयत्न करत आहे.