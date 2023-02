By

Ranbir Kapoor आता एका मुलीचा पिता आहे. नुकतंच त्यानं एका मुलाखतीत म्हटलं की राहामुळे घरातून बाहेर पडायचं मनच करत नाही. तिचं हसणं एकदम मॅजिकल आहे . रणबीरनं एका मुलाखतीत राहाच्या जन्माशी संबंधित एक इंट्रेस्टिंग गोष्ट सांगितली होती.

त्यानं सांगितलं होतं की, ''जेव्हा बायको आलिया प्रेग्नेंट होती तेव्हा माझ्या सीएनं मला इच्छापत्र करुन ठेवायला सांगितलं. मी तेव्हा खूप टेन्शनमध्ये आलो होतो''.(Ranbir Kapoor asked to make will before daughter raha's birth)

आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये लग्न केलं. नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी एका क्यूट मुलीला जन्म दिला. त्यानं एका मुलाखतीत एक हैराण करणारी गोष्ट सांगितली होती जी राहाच्या जन्माशी संबंधित आहे.

रणबीरला राहाच्या जन्माआधी एका मुलाखतीत विचारलं गेलं होतं की तो आता पिता बनणार आहे तेव्हा तो इच्छापत्र करण्याचा विचार करतोय का? यावर रणबीरनं उत्तर दिलं होतं की, ''हे खूप लवकर होईल..कारण हा विचार माणून तो निवृत्त झाल्यावर करतो''.

'' काही महिने आधी माझा सीए माझ्याजवळ आला आणि म्हणाला,आपल्याला इच्छापत्र बनवण्याची गरज आहे का? मला तेव्हा एकदम भीती वाटायला लागली की मी मरणार आहे का?या वयात मी माझं इच्छापत्र का बनवू?''

रणबीर म्हणाला होता,''खरंतर सत्य हेच आहे की यासगळ्या बाबतीत आपण नाही विचार करत. यावेळी मी फक्त माझ्या बाळाच्या ज्नमाचा विचार करतो,त्याच्यासोबत राहण्याची इच्छा मनात बाळगून आहे. मी कसा पिता बनेन..मला ती जबाबदारी पेलेलं नं या सगळ्या बाबतीत मी उत्सुक आहे''.

रणबीर म्हणाला होता की, तो भविष्याविषयी फार विचार नाही करत आणि तो आपलं बेस्ट व्हर्जन बनण्याचाच कायम विचार करतो.