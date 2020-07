रणबीर कपूरच्या डुप्लिकेटचं निधन, हुबेहुब चेहरा पाहून ऋषी कपूर देखील झालेले हैराण

मुंबई- प्रसिद्ध काश्मिरी मॉडेल जुनैद शाह याचं निधन झालं आहे. जुनैद शाह बॉलीवूड अभिनेता रणबीर कपूरसारखा हुबेहुब दिसण्यामुळे खूप चर्चेत असायचा. जुनैद शाह अभिनेता रणबीर कपूर सारखाच दिसायचा. नुकतंच त्याचं निधन झाल्याची दुःखद बातमी येतेय. श्रीनगर येथे इलाही बागमधील त्याच्या राहत्या घरी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचं निधन झालं. याची माहिती काश्मिरचे प्रसिद्ध पत्रकार यूसुफ जुनैद यांनी दिली आहे.

पत्रकार यूसुफ जुनैद यांच्या त्यांच्या ट्विटरवरुन ही माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्विट करुन सांगितलं आहे की, 'रात्री उशीरा आमचे शेजारी निसार अहमद शाह यांचा मुलगा जुनैद शाह याचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. लोक त्याला बॉलीवूड अभिनेता रणबीर कपूरचा डुप्लिकेट म्हणायचे.'

Our old neighbor Nissar Ahmed Shah's son Junaid passed away due to massive cardiac arrest overnight. People say he was a lookalike of Bollywood actor Ranbir Kapoor.I say he was a big hope, strength & salvation of his ailing father and his mother & that of whole Kashmir. Magfirah! pic.twitter.com/uVVH3UGtnJ

— YusufJameel (@jameelyusuf) July 17, 2020