अभिनेता सोनू सूदने महाराष्ट्र पोलिसांना दिली 'ही' भेट, गृहमंत्र्यांनी मानले आभार

मुंबई- कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अभिनेता सोनू सूद हा अनेकांसाठी देवदूत बनला आहे. स्थलांतरित लोकांना त्यांच्या घरी सुखरुप पोहचवण्यासाठी सोनूने दिवसरात्र मेहनत केली आहे. त्याच्या या कामासाठी त्याचे अनेक स्तरातून कौतुकंही झालं. एवढी मदत केल्यानंतर अजुनही सोनू त्याच्या या कार्यातून मागे हटलेला नाही. स्थलांतरित प्रवासी, मजुर-कामगार यांची मदत केल्यानंतर आता सोनू महाराष्ट्र पोलिसांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावला आहे.

हे ही वाचा: 'लहानपणी जसा पोलिओचा डोस देतात तसा डोस तुला वेळेवर दिला गेला नाहीये' म्हणत महेश टिळेकरांनी केतकी चितळेला सुनावले खडे बोल

अभिनेता सोनू सूदने महाराष्ट्रातील पोलिसांसाठी २५ हजार फेसशिल्ड्स दान केल्या आहेत जेणेकरुन ते ड्युटीवर असताना कोरोनापासून त्यांचा बचाव होऊ शकेल. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विटरवर सोनू सूद सोबतचा फोटो शेअर करत यासाठी आभार मानले आहेत. त्यांनी ट्विट करत लिहिलंय, 'आमच्या पोलिस कर्मचा-यांना २५ हजार फेसशिल्ड्स देऊन दिलेल्या अतुलनीय योगदानाबद्दल मी सोनू सूदजी आपले आभार मानतो.'

देशमुख यांनी सोनू सोबत आणखी एक फोटो शेअर केला आहे ज्यामध्ये ते सोनूसोबत सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करताना एकमेकांपासून दूर बसलेले दिसून येत आहेत. देशमुख यांच्या या ट्विटवर सोनूने उत्तर दिलं आहे.

सोनूने ट्विट करुन लिहिलं आहे, 'सर तुमचे आदररार्थी शब्द ऐकून मला सन्मानित झाल्यासारखं वाटत आहे. आपल्या पोलिसांमध्ये काम करणारे भाऊ-बहिण ख-या आयुष्यात हिरो आहेत. ते करत असलेल्या एवढ्या मोठ्या कामगिरीसाठी मी एवढं तर नक्कीच करु शकतो. जय हिंद.'

Truly honoured by your kind words Sir! My police brothers & sisters are our real heroes & this is the least that I can do for the commendable work which they have been doing. Jai Hind #OurRealHeroes @DGPMaharashtra https://t.co/n9nTrxaQ0c

— sonu sood (@SonuSood) July 16, 2020