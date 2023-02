Rang Maza Vegla वर सडकून टीका होऊनही प्रोमो झाला हिट.. नंबर दोनवर ट्रेंड.. नेटकरी म्हणाले...

Rang Majha Vegla News: रंग माझा वेगळा मालिकेचा नवीन प्रोमो काल रिलीज झाला. या प्रोमोवर प्रेक्षक मात्र नाराज झाले. प्रोमो प्रेक्षकांना तितकासा आवडला नाही. मालिकेच्या प्रोमोत १४ वर्षांचा लीप आला असून कार्तिक जेलमधून बाहेर येतो. दीपा आणि सौंदर्या त्याला भेटायला येतात. १४ वर्षांनंतर दीपिका आणि कार्तिकी आता मोठ्या झाल्या आहेत. त्या दोघी सुद्धा बाबा म्हणून कार्तिकला मिठी मारतात. पण कार्तिक मात्र बदला घेण्याच्या मुड मध्ये आहे.

(Rang Majha Vegla became a hit despite heavy criticism, Trending at number two)

प्रेक्षकांना रंग माझा वेगळा मालिकेचा नवीन ट्विस्ट तितकासा आवडला नाही. मालिकेत फक्त सुडाचं षडयंत्र दाखवलं जातं अशा शब्दात प्रेक्षकांनी रंग माझा वेगळा वर सडकून टीका केलीय. असं जरी असलं तरीही प्रोमो मात्र सोशल मीडियावर हिट झालाय. यु ट्यूब वर रंग माझा वेगळाचा प्रोमो दोन नंबरवर ट्रेंडला गेलाय. त्यामुळे एका अर्थी निगेटिव्ह पब्लिसिटीचा रंग माझा वेगळा मालिकेला फायदा झालाय.

लोकप्रिय मालिका 'रंग माझा वेगळा'ने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं आहे. गेले कित्येक वर्ष या मालिकेने प्रेक्षकांची मनं जिंकत टीआरपी मध्ये पहिला नंबर कायम राखला. पण आता मात्र हे गणित बदलणार असं दिसतंय. दीपा कार्तिकच्या दुसऱ्या लग्नानंतर आता कुठे सगळं काही ठीक होईल अशी प्रेक्षकांना आशा होती. पण मालिकेत ट्विस्ट काही संपत नाहीयेत. दीपा कार्तिकचा सुखी संसार पाहायला मिळणार अशी आशा वाटत असतानाच हा नवा ट्विस्ट प्रेक्षकांना पचनी पडत नाहीये.