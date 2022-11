Ranveer Sing: गोविंदा असा नाचला की रणवीर सिंगने भर स्टेजवर घातलं लोटांगण..

By

govinda - ranveer sing - manish paul - ayushmann khurana : ९० च्या दशकात गोविंदाचा डान्स म्हणजे मायकल जॅक्सनपेक्षा कमी नव्हता. अभिनया बरोबरच गोविंदा डान्समध्ये परफेक्ट आहे हे तर सांगायला नको. अनेक तरुण गोविंदाला डान्सरमधला गुरू समाजात. आज पण गोविंदाच्या डान्सची जादू कायम आहे आणि फिल्म इंडस्ट्रीत अनेक कलाकार गोविंदाला आपला आयकॉन मानतात. याच एक उदाहरण नुकतच समोर आलं आहे. यावेळी तर गोविंदाचा डान्स पाहून रणवीर सिंग, मनीष पॉल आणि आयुष्यमान खुराना यांनी गोविंदाला साष्टांग नमस्कार घातला.

(Ranveer Singh, Ayushmann Khurrana, manish paul FALL at Govinda's feet after dance at awards night)

दुबईमध्ये 'फिल्मफेअर' पुरस्कार सोहळ्यामध्ये अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. यावेळी कार्यक्रमामध्ये गोविंदाने आपल्या नेहमीच्या शैलीत डान्स केला आणि त्यावेळी गोविंदाची पत्नी, मनीषा पॉल, आयुष्यमान खुराणा , रणवीर सिंग आणि अर्जुन कपूर हे देखील गोविंदाच्या डान्सचा आनंद घेत होते.

गोविंदाचा डान्स संपताच रणवीर, आयुष्यमान, मनीष पॉल आणि अर्जुन कपूर ही गोविंदाकडे धावत गेले आणि गोविंदला स्टेजवर जाऊन साष्टांग नमस्कार घातला. हे सर्व पाहून गोविंदादेखील भावुक झाला.

नव्व्दच्या दशकांत गोविंदाने आपल्या डान्सने तमाम प्रेक्षकांना वेड लावलं होत. ‘आँखे’, ‘स्वर्ग’, ‘हाथकडी’, ‘दिवाना मस्ताना’, ‘कुली नंबर १’, यांसारखे सुपरहिट चित्रपट त्याने दिले आहेत. २००६ साली आलेल्या ‘पार्टन’र चित्रपटामुळे त्याने पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये आपली जादू दाखवून दिली. दिग्दर्शक डेव्हिड धवन यांच्याबरोबर त्याने अनेक चित्रपटात काम केले आहे.