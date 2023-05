Don 3: 'पठाण' हा ब्लॉकबस्टर सिनेमा दिल्यानंतर शाहरुख खानची जादू पुन्हा एकदा लोकांना त्याच्या प्रेमात पाडून गेली आहे. किंग खानचे चाहते पुन्हा एकदा त्याला पडद्यावर पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. नुकतीच शाहरुख खानविषयी एक मोठी बातमी समोर आली होती की फरहान अख्तरच्या 'डॉन ३' मधून तो बाहेर पडला आहे. या बातमीमुळे शाहरुखचे चाहते भलतेच नाराज झाले होते. आता याच बातमीच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

बातमी समोर आली आहे की फरहानच्या सिनेमात आता डॉनची भूमिका शाहरुख नाही तर रणवीर सिंग साकारणार आहे. म्हणजे आता 'कई मुलकों के पुलिस..' शाहरुखला नाही तर रणवीरला शोधत फिरणार आहेत.

रिपोर्टनुसार मेकर्सनी 'डॉन ३' साठी ए लिस्टर अभिनेत्यांशी संपर्क साधला आहे. म्हटलं जात आहे की या हिट फ्रॅंचाइजीसाठी आता रणवीर सिंगच्या नावावर मोहोर उमटवली आहे. (Ranveer Singh will new don not shahrukh khan whats the reason)

मिळालेल्या माहितीनुसार शाहरुख खान सिनेमातून बाहेर झाल्यानंतर मेकर्सना अशा अभिनेत्याचा शोध होता ज्याच्यावर लोकांना विश्वास असेल. तो शाहरुखची कमी किमान भरून काढेल. खूप विचार विनिमय केल्यानंतर रणवीर सिंगचं नाव फायनल झालं आहे.

जर ही बातमी खरी निघाली तर रणवीरच्या चाहत्यांच्या आनंदाला पारावर राहणार नाही. रणवीर सिंग जेव्हा जेव्हा पडद्यावर येतो धमाल करतो यात शंका नाही. अशात डॉन सारखी भूमिका तो पहिल्यांदाच करत आहे. शाहरुख सिनेमातून बाहेर पडल्यावर जिथे त्याच्या चाहत्यांची निराशा झाली आहे तिथे रणवीरचं नाव नवा डॉन म्हणून समोर आल्यावर त्याचे चाहते खुश झालेयत.

असं देखील म्हटलं जात आहे की मेकर्सनी रणवीर सिंगमसोबतच्या 'डॉन ३' सिनेमाची घोषणा करण्यासाठी एक व्हिडीओ देखील शूट केला आहे. लवकरच प्रॉडक्शन हाऊस रणवीरच्या या व्हिडीओला रिलीज करेल.

मेकर्सना देखील आता प्रोजेक्टसाठी आणखी उशीर नाही करायचा. बातम्यांनुसार,फरहान अख्तर तीन पिढ्या म्हणजे अमिताभ बच्चन,शाहरुख खान आणि जनरेशन नेक्स्ट स्टार अशा सर्वांना डॉन ३ साठी एकत्र आणण्याचा विचार करत होता. अर्थात शाहरुखला हा निर्णय फारसा आवडला नाही आणि म्हणूनच तो सिनेमातून बाहेर पडल्याचं बोललं जात आहे.