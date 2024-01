Kanye West Titanium Teeth : रॅपर कान्ये वेस्ट याने बसवले टायटेनियमचे दात; खर्च ऐकून व्हाल आवाक्

डेली मेलच्या माहितीनुसार, वेस्ट याने आपल्या इंन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये त्याने स्वतःची तुलना The Spy Who Loved Me and Moonraker च्या आयकॉनिक कॅरेक्टरशी केली आहे. कान्ये वेस्ट याचं वय ४६ वर्षे आहे. चाहत्याला अपमानित केल्याप्रकरणी त्याला कायदेशील अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं.