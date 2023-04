By

Rashmika Mandana Need To Shave Your Beard trolled : पुष्पामधून श्रीवल्ली फेम रश्मिका मंदाना भारतीय प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करते आहे. त्यानंतर तिच्या वाट्याला बॉलीवूडमधील चित्रपटही आले. बिग बी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतही तिला काम करण्याची संधी मिळाली, रश्मिका मंदाना ही नॅशनल क्रश म्हणूनही ओळखली जाते. मात्र एका कारणामुळे ती ट्रोल होताना दिसते आहे.

सोशल मीडियावर रश्मिकाचा चाहतावर्ग मोठा आहे. तिला इंस्टावर फॉलो करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. ती सोशल मीडियावर नेहमीच अॅक्टिव्ह असणारी सेलिब्रेटी म्हणून व्हायरल होत असते. तिच्या फोटोंना मिळणारा प्रतिसाद आणि त्यावरुन येणाऱ्या प्रतिक्रियाही मोठ्या प्रमाणावर असतात. काही दिवसांपूर्वी तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशी रश्मिकाचा चाहतावर्ग किती मोठा आहे, तिच्यावर प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांची संख्या किती मोठी आहे हे दिसून आले होते.

आता रश्मिका तिच्याच एका फोटोमुळे चर्चेत आले आहे. स्पाऊट करत तिनं एक फोटो इंस्टावर व्हायरल केला आहे. त्याला नेहमीप्रमाणे मोठा प्रतिसादही मिळाला आहे. मात्र त्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया भलत्याच तिखट आहेत. काहींनी रश्मिकाला खूप ट्रोल केले आहे. यापूर्वीही रश्मिका ट्रोल झाली आहे. पण यावेळी त्या प्रतिक्रियांनी तिला भलतेच वाईट वाटल्याचे दिसून आले आहे. रश्मिकानं तिचे फोटो इंस्टावर पोस्ट करताच तिला नेटकऱ्यांचा ओरडा खावा लागला आहे.

रश्मिकाचा इंस्टावरील तो फोटो त्याचे ट्विटरवर मीम्स व्हायरल झाले आहेत. त्यावर तिला कित्येक नेटकऱ्यांनी दाढी करण्याचा सल्ला दिला आहे. नेटकऱ्यांनी कमेंट करताना सभ्यतेची पातळी ओलांडल्याचे दिसून आले आहे. वास्तविक त्या फोटोवरुन तिला ट्रोल करण्यासारखे काही नव्हते. एका सर्वसामान्य गोष्टीसाठी त्यांनी रश्मिकावर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. रश्मिकाचा तो मेकअप अनेकांना खटकला आहे.

एका नेटकऱ्यानं लिहिलं आहे तुला दाढी आली आहे पण तरीही तू सुंदर दिसते आहेस. अशा शब्दांत तिचं कौतूक केलं आहे. याउलट अनेकांनी तिला वेगवेगळ्या उपमा देत तिच्यावर टीकाही केली आहे. तो फोटो सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होतो आहे.