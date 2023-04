Rashmika Mandanna: साऊथ इंडस्ट्रीची 'श्रीवल्ली' म्हणजे रश्मिका मंदाना 'पुष्पा' सिनेमात दिसली अन् जगभरात प्रसिद्ध झाली. हिंदी प्रेक्षकांमध्ये तर अभिनेत्रीविषयी जबरदस्त क्रेझ पहायला मिळते. सोशल मीडियावर देखील तिचं फॅनफॉलॉइंग वेगानं वाढत आहे.

२७ वर्षीय रश्मिका मंदाना सिंगल आहे आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी नेहमीच बरंच काही कानावर पडत असतं. गेल्या काही दिवसांपासून तिचं नाव विजय देवरकोंडा सोबत जोडलं जात आहे.(Rashmika Mandanna reacts on netizens tweet and open up on her relationship with vijay deverakonda)

सोशल मीडियावर काही फोटो समोर आले आहेत ज्यात हे दोन्ही स्टार्स एकाच लोकेशनचे फोटो शेअर करताना दिसले. बस झालं...चाहत्यांनी सुतावरनं स्वर्ग गाठला आणि बातमी पसरली की दोघांमध्ये अफेअर सुरू झाले. अर्थात दोघांनी हे फोटो एकत्र शेअर केले नव्हते. पण चाहत्यांचे मात्र आपल्या लाडक्या स्टार्सच्या हालचालीवंर बारीक लक्ष असते.

जेव्हा रश्मिकाला माहित पडलं की तिचं नाव विजय देवरकोंडासोबत जोडलं जातंय तेव्हा तिनं यावर रिअॅक्ट करायला क्षणाचाही विलंब केला नाही. एका ट्वीटर पेजनं दावा केला आहे की अभिनेत्रीनं विजय देवरकोंडाची फेव्हरेट रिंग आपल्या बोटात घातली आहे. फोटोत तिच्या हातात रिंग पाहिली देखील जाऊ शकते.

पण रश्मिकानं यावर आपलं स्पष्टिकरण दिलं आहे आणि इतकं सगळं प्रूव्ह करुनही अभिनेत्रीनं विजय देवरकोंडा सोबतच्या नात्याचा स्विकार केलेला नाही. तिनं ट्वीटच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया देत म्हटलं आहे की-''अय्यो...याविषयी इतका विचार नका करू बाबू...''

रश्मिकानं नुकताच आपला २७ वाढदिवस साजरा केला. यादरम्यान ती विजय देवरकोंडाच्या घरी देखील नजरेस पडली होती. याच बातमीनं या दोघा स्टार्सच्या रिलेशनशीपला हवा दिली होती.

सगळ्यात आधी दोघांमध्ये काहीतरी सुरू आहे याची कुजबुज तेव्हा सुरू झाली जेव्हा मालदीव व्हॅकेशनचे दोघांचे फोटो समोर आले. दोघांनी सोशल मीडियावर हे फोटो शेअर केले होते. पण दोघांचा एकत्रित असा एकही फोटो समोर आला नव्हता. आता हे पाहणं महत्त्वाचं असेल की खरंच दोघं रिलेशनशीपमध्ये आहेत की नाही...